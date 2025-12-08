30인 미만 사업장 1만 7천여 곳 대상, 성동구만의 업종 특화 예방점검으로 사각지대 해소 정부 ‘노동안전 종합대책’에 선제 대응, 지자체 주도의 현장 중심 안전관리 모델 첫 도입 전문 인력 배치·맞춤형 컨설팅까지 현장 밀착형 산업재해 예방 서비스 본격 시행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 산업재해 예방의 사각지대를 해소하기 위해 ‘산업안전기동대’를 서울 최초로 신설, 이달부터 본격적으로 운영을 시작했다고 밝혔다.

이에 따라 성동구는 30인 미만의 소규모 민간 사업장을 대상으로 업종에 관계없이 맞춤형 산업재해 예방 점검과 컨설팅, 교육 등 선제적이고 실질적인 안전관리 서비스 제공에 나선다.

정부가 최근 발표한 ‘노동안전 종합대책’을 계기로 산업안전과 관련한 지방정부의 역할이 확대되는 가운데, 구는 지역 밀착형 산업안전 모델을 선도적으로 구축해 실행에 옮긴 첫 자치구가 됐다.

특히 지난 9월 정원오 성동구청장이 김영훈 고용노동부 장관과 함께 건설현장을 합동 점검하며 산업안전기동대 신설을 공식화한 지 두 달여 만에 실행에 옮긴 신속한 행보로, 구가 산업안전 정책과 산업재해 감축에 얼마나 큰 비중을 두고 있는지를 보여준다.

성동구는 지난 2022년 서울시 자치구 최초로 ‘안전보건 경영방침’을 선포했을 뿐만 아니라, 2025년 7월에는 모바일 QR코드를 활용한 외국인 노동자 대상 다국어 안전교육인 ‘안심 성동 프로젝트’를 도입하는 등 혁신적 안전 정책을 선제적으로 추진해 왔다.

이에 더해 이번 산업안전기동대 운영을 통해 소규모 사업장부터 외국인 노동자까지 모두가 안심하고 일할 수 있는 안전한 도시 환경을 만들어 나갈 방침이다.

고용노동부에 따르면 전체 산업재해 발생자 중 30인 미만 사업장에서 발생하는 비중은 65%에 이른다. 이에 구는 산업안전기사 자격 보유자 및 현장 경력자를 갖춘 전문가 3명을 기동대로 채용, 30인 미만 사업장 1만7708개소를 대상으로 예방점검과 맞춤 지원을 추진한다.

기동대의 핵심 업무는 바로 산업재해 예방을 위한 현장 점검이다. 구는 점검 효율을 높이고자 지역 내 고위험 업종을 우선 선정해 연 800개소를 목표로 시범 점검을 실시한다. 도소매업을 제외하면 성수동을 비롯한 일부 지역에 인쇄, 금속 가공, 수제화 제작 등 제조업이 전체 사업체의 약 14%로 가장 높은 비중을 차지, 이들 업체를 주요 관리 대상으로 삼는다. 마장동의 육가공 업체와 용답동 자동차정비업 등 역시 산업 구조상 위험도가 높아 집중 관리할 계획이다.

또, 추락사고 등으로 사고 사망률이 높은 공공·민간 건설 현장도 관리 대상에 포함된다. 기존 담당 부서의 정기 점검과 더불어, 산업안전기동대와의 합동 현장점검을 수시로 실시해 예측 가능한 사고를 사전에 차단하고 산재 사망사고를 근절한다는 방침이다.

아울러, 산업안전기동대는 단순 현장 점검을 넘어 ▲현장 맞춤형 컨설팅 지원 ▲ 사업주 대상 산업재해 예방교육 등 실효성 있는 지원도 병행한다.

이와 함께 ▲고용노동부와의 합동 순찰(패트롤) ▲안전문화 캠페인 등 중앙·지방정부의 협업을 강화해 산업재해 예방 활동을 더욱 폭넓게 전개할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “안전은 모두의 행복과 직결되는 최우선 가치로 업종을 불문하고 사람이 우선인 안전 문화를 정착, 맞춤형 안전관리를 통해 안전하고 행복한 일터를 구현해 나갈 것”이라며 “성동구에서 시작된 ‘산업안전기동대’가 더 많은 일터의 산업재해 예방 사각지대를 해소하기 위한 안전정책의 출발점이 되길 바란다”고 말했다.