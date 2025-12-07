정청래 연임·김민석 출마설 공존 속, “당 방향·정치 경험” 강조

[헤럴드경제=윤성현 기자] 더불어민주당 청년정치 행사에 김민석 국무총리와 정청래 당대표가 나란히 강연자로 참석해 당권을 둘러싼 조기 경쟁 구도에 불을 지폈다는 해석이 나오고 있다. 내년 여름 지방선거 및 차기 당권의 향배를 가를 전당대회 등 여권의 굵직한 정치 이벤트를 앞두고 양측이 한자리에서 당원들을 만났다는 점에서 눈길을 끌었다.

민주당 청년위원회는 7일 인천 인스파이어볼룸에서 1박 2일 일정으로 ‘청년 정책 광장 및 제1회 전국청년위원장 연석회의’를 비공개로 열었다.

당 청년위 및 지역위원회 청년위원장, 청년 지방 의원 등 약 200여명은 행사장에 모여 민주당의 청년 정책의 방향에 대해 논의했다.

참석자들에 따르면 먼저 김 총리는 청년위의 요청으로 국정설명회를 겸한 특강에 나섰다.

강연에선 한미 관세협상 등 이재명 정부의 정책 성과, 민주당이 가져가야 할 정책 방향 등 ‘민주당이 앞으로 나아가야 할 길’에 대한 김 총리의 설명이 이어졌다.

김 총리는 “변화하는 시대에 집권당인 민주당이 어떤 모습으로 국민 앞에 서야 할 지 청년이 고민해달라. 당이 지향할 방향을 생각해달라”며 “‘정당의 언어’가 어떠해야 하는지도 고민해야 한다”는 당부를 했다고 한다.

김 총리에 이어 연사로 나선 정 대표는 ‘정치 잘하는 법’을 주제로 강연했다.

한 참석자는 “(정 대표가) 본인의 정치 경험을 주로 전했다”며 “중간에 (정치를) 쉬었던 때의 얘기도 하면서 어떻게 유권자의 표를 받을 수 있는지 등에 대해 조언했다”고 설명했다.

이 관계자는 다만 “지방선거나 ‘1인 1표제’ 당헌 개정안 부결 등 민감한 당내 이슈는 다뤄지지 않았다”고 전했다.

일각에서는 이 같은 행보를 두고 양측의 당권 도전 가능성과 연결 지어 해석하고 있다.

우선 정 대표의 경우 내년 8월 전당대회에서 연임에 나설 것이라는 예상이 우세하다.

김 총리 역시 당 대표직에 출사표를 낼 가능성이 있다는 관측이 꾸준히 제기되고 있다.

실제 김 총리는 최근 부쩍 보폭을 넓히며 존재감을 키우는 모습이다.

지난 2일부터 순회 국정 설명회에 나서 청년 인턴과 신규 공무원을 만난 데 이어 지난 4일엔 당의 ‘텃밭’인 광주를 찾았다.

지난 5일에는 전북 익산 국가식품클러스터를 찾아 청년 식품기업 관계자들을 만나 지원 방안을 논의하기도 했다.