[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 동대문경찰서는 7일 오후 1시 36분께 지하철 1호선 제기동역에서 흉기를 소지한 채 서 있던 여성을 검거했다고 밝혔다.

지하철 열차 안에서 한 여성이 흉기를 들고 있다는 승객의 신고를 받고 출동한 경찰은 제기동역에서 그를 현행범으로 체포했다. 인명 피해는 없었다.

경찰은 이 여성을 상대로 범행 경위 등을 조사할 계획이다.