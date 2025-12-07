NYT·CNN 등 철수… 극우 유튜버·전직 의원이 기자석 채워

[헤럴드경제=윤성현 기자] 미국 국방부 출입기자단에서 전통 언론이 빠진 자리를 극우 매체와 트럼프 전 대통령 지지 성향의 인사들이 채우고 있어 언론 감시 기능의 무력화 우려가 커지고 있다.

6일(현지시간) 영국 가디언에 따르면, 뉴욕타임스(NYT), AP통신, 워싱턴포스트(WP), CNN 등 주요 언론이 국방부의 새 보도 지침에 반발해 펜타곤 출입을 중단한 가운데, 국방부는 70명 이상의 언론인에게 새 출입증을 발급했다.

이 중 다수는 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 인플루언서, 극우 매체 관계자, 정치 음모론 콘텐츠 제작자 등으로 구성됐다. 지난주 국방부에서 열린 기자회견에는 12명이 넘는 우익 활동가들이 참석했다고 한다.

이 같은 변화는 국방부가 지난 10월 기존 출입기자들에게 새 서약서를 요구하면서 촉발됐다. 서약서에는 미승인 기밀이나 통제 정보 보도 시 출입 자격을 박탈할 수 있다는 내용이 포함됐다. 대부분의 주류 언론은 표현의 자유 침해라며 서명을 거부했고, 국방부는 이들에게 출입증 반납을 요구했다.

이 가운데 뉴욕타임스는 보도 통제가 표현의 자유를 보장한 수정헌법 1조를 위반한 것이라며 국방부를 상대로 소송까지 제기했다.

오랜 전통과 공신력을 자랑하는 유력 매체들이 빠져나간 빈 자리가 극우와 강경보수 성향, 또는 트럼프 대통령의 열성 지지층 인플루언서나 블로거, 군소 매체 필진 등으로 채워지면서 미국의 국방 관련 보도가 정부 정책의 일방적인 홍보나 선전(프로파간다) 수단으로 전락할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

특히, 피트 헤그세스 장관이 지난 3월 미군의 예멘 후티 반군 타격 당시 작전 정보를 공유하면서 민간 채팅앱을 이용했다가 내부 감사에서 보안규정 위반 판정을 받았고, 미군이 태평양과 카리브해의 마약조직 소탕전에서 생존자들까지 전원 사살하면서 ‘전쟁범죄’ 논란이 점화하는 등 국방부에 대한 우려가 매우 커진 상황에서 오히려 언론의 비판 기능은 무력화되고 있다는 지적이 나온다.

캐롤 안 모리스 노스캐롤라이나대 교수(언론학)는 “이미 비밀로 가득한 미국 군산복합체에 대한 접근이 심각하게 제한되고 있다”면서 “문제가 엄청나게 심각하다”고 말했다.

모리스 교수는 “펜타곤의 새 언론 정책에 동의하는 매체나 기자에게 그 어떤 신뢰성도 부여하기 힘들다”면서 “그들은 펜타곤의 언론 담당자가 떠먹여 줄 정보나 앵무새처럼 전달할 수 있을 뿐”이라고 비난했다.

논란이 이어지자 미 국방부는 지난 3일 자체 보고서를 내고 새 기자단이 활발히 운영되고 있다고 자평했다.

킹슬리 윌슨 국방부 대변인은 “이 ‘뉴 미디어’는 기존 미디어와 다르게 운영되며, 국방부는 이 새 매체들이 더 많은 국민에게 무슨 일이 일어나고 있는지 알리는 데 더 적합하다고 본다”고 말했다.