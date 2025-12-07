최저기온 -5도, 바람까지… 동해안 중심 화재 위험 ‘비상’

[헤럴드경제=윤성현 기자] 8일 아침 전국 기온이 영하권으로 떨어지고, 동해안을 중심으로 강한 바람이 불 것으로 예보되면서 화재 위험에 대한 주의가 요구된다.

7일 기상청에 따르면 8일 아침 최저기온은 -5도에서 7도, 낮 최고기온은 4도에서 11도로 예상된다. 서울은 아침 0도, 낮에는 5도까지 오르겠다.

9일에는 아침 최저 -8도에서 2도, 낮 최고기온은 4도에서 11도로 기온 분포가 이어질 전망이다.

평년 기온과 비슷하거나 다소 웃도는 날씨가 이어지겠지만, 아침 최저 기온은 0도 이하로 떨어질 수 있어 급격한 기온 변화에 따른 건강 관리에 유의가 필요하다.

8일 수도권과 강원도는 대체로 맑겠다. 충청권은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 맑아지겠다.

9일은 전국이 대체로 맑겠고, 수도권과 강원도는 오후부터 가끔 구름이 많겠다.

대기는 당분간 동해안을 중심으로 매우 건조하고, 바람이 강하겠다. 특히 바람이 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 야외 활동 시 산불을 포함해 각종 화재를 조심해야 한다.

이날 밤부터 강원산지·동해안과 경북북부동해안·산지에는 바람이 시속 70km 이상으로 매우 강하게 불겠다. 강풍특보 발표 가능성이 있겠으니 앞으로 나오는 기상 정보를 참고해 달라고 기상청은 전했다.