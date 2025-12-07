프리미엄 고객 대상 전용 상담 서비스 콜센터,공항미팅,위생,쇼핑 지원 등도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 하나투어가 ‘하나팩 2.0 프리미엄’ 상품 고객을 대상으로 전용 서비스를 강화한다.

하나팩 2.0의 스탠다드, 프리미엄 상품은 단체 쇼핑은 제외하고, 가이드 경비는 상품가에 포함했으며, 선택 관광은 합리적인 가격으로 제공해 여행에만 집중할 수 있도록 했다. 특히, 프리미엄 상품은 주요 선택 관광을 모두 포함하고 상품별 고급 서비스가 추가된 일정으로 보다 여유롭고 품격 있는 여행을 제공한다.

7일 하나투어에 따르면, 하나팩 2.0 프리미엄 상품을 예약한 고객을 위한 전담 인력을 배치하고, 전용 상담, 콜센터, 공항미팅 우선 서비스 등 차별화된 프리미엄 서비스를 제공한다.

출발 전에는 하나팩 2.0 프리미엄 전용 상담사가 사전 상담을 통해 고객 개개인의 선호와 니즈를 파악한다. 필요 시 고령자 좌석지정, 전자입국 신고서 작성 서비스 등 세밀한 맞춤 서비스까지 제공해 편의를 높였다. 귀국 후에는 해피콜을 통해 만족도를 관리한다. 또한, 상품 상담부터 출발까지 여행 준비 과정에서 궁금한 내용은 전용 콜센터를 통해 언제든 문의할 수 있다.

인천공항에서는 하나팩 2.0 프리미엄 고객 전용 공항미팅 우선 서비스도 별도로 운영한다. 공항 미팅 시 전용 테이블에서 전담 직원의 안내를 받을 수 있어 보다 편안하고 신속한 수속이 가능하다. 해당 서비스는 인천공항 제1, 2터미널에서 시행 중이며, 지방공항까지 순차 확대할 계획이다.

이밖에도 다양한 브랜드 제휴 혜택도 제공한다. 12월 인천공항 및 김해공항에서 출발하는 하나팩 2.0 프리미엄 예약 고객을 대상으로 깨끗한나라와 제휴한 ‘SAFETY&JOY 위생키트’를 선착순 제공한다. 내년 3월까지 인천공항에서 출발하는 하나팩 2.0 프리미엄 고객에게는 총 12만 원 상당의 신세계면세점 인천공항점 혜택 바우처를 지급한다고 여행사측은 소개했다.