[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시가 국가유산청에서 주관하는 ‘2025년 지역 국가유산교육 활성화 우수사업’에 선정돼 국가유산청장상을 받았다. 강원특별자치도 내 지자체 중 유일한 수상으로, 그동안 속초시가 추진해 온 지역 기반 국가유산 교육의 우수성과 지속성이 공식적으로 인정받은 성과다.

국가유산청은 올해 우수사업으로 속초시를 포함한 5개 지자체의 프로그램을 선정했다. 속초시는 학교교육 부문에서 ‘속초 헤리티지 탐험대’가 대표 사례로 뽑혔다. 지역 문화기관과 긴밀히 협력해 운영 안정성을 확보했으며 교육적 효과 또한 높여온 점이 높은 평가를 받았다.

속초시의 지역 국가유산교육 사업은 2017년 시작해 올해로 8년째다. 관내 학생을 대상으로 학교 방문교육과 답사 교육을 연 100회 운영하고 있으며, 해마다 2,000명 이상이 참여할 정도로 호응이 크다. 학생들이 속초의 국가유산을 직접 보고 체험하며 이해할 수 있도록 구성돼 지역 정체성 함양과 국가유산 가치 확산에 기여해 왔다.

12월 4일, 청주 오스코에서 열린 시상식에서는 사업 시행단체인 만지는박물관(대표 황자정)이 사례 발표자로 참여해 프로그램 운영 방식과 성과를 공유했다.

이병선 속초시장은 “이번 수상은 속초시가 지속적으로 추진해 온 지역 국가유산교육의 효용성을 대외적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 교육 프로그램의 질을 높이고, 참여 범위를 확대해 학생들이 속초의 국가유산을 바탕으로 지역의 역사·문화에 대한 이해도를 높일 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.