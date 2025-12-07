[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시노사민정협의회는 5일 2025년 안전일터 우수기업으로 선정된 ㈜웰메이드웰니스(대표 김원태)를 방문해 안전일터 우수기업 인증 현판식을 진행했다.

속초시노사민정협의회의 안전일터 우수기업체 발굴사업은 일자리의 질을 높이고 근로 조직문화를 개선하기 위해 2019년부터 추진해 온 사업이다. 현재까지 7년간 17개의 우수기업을 선정해 기업인과 근로자의 사기진작과 건전한 근로문화 확산에 기여하고 있다.

2025년 안전일터 우수기업으로 선정된 ㈜웰메이드웰니스는 젓갈류를 제조하는 속초해양산업단지 입주기업으로, 우수사원 포상제도 운영과 속초시 여성 구직활동 지원사업을 활용한 고용 창출 등에서 높은 평가를 받았다.

안전일터 우수기업은 사업공모 후 서류심사와 평가위원회의 현장평가를 거쳐 선정된다. 선정된 기업에는 우수기업 인증 현판이 수여되며, 대외 홍보 등 각종 지원이 제공된다.

속초시노사민정협의회 위원장인 이병선 속초시장은 “안전일터 우수기업 선정과 홍보는 속초시의 고용안정과 노사관계 발전을 위한 중요한 과정”이라며 “앞으로도 지속적인 발굴을 통해 노사의 상생과 일자리 창출, 지역경제 활성화까지 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.