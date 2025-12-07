75%라는 압도적인 지지율을 기록 중인 다카이치 사나에 일본 총리가 착용하는 아이템들이 잇따라 품절 대란을 일으키며 화제다. 가방부터 볼펜, 화장품까지 그녀가 손에 닿는 모든 것이 주목받고 있다.

7일 산케이신문 보도에 따르면, 다카이치 총리의 높은 인기가 그녀의 ‘애용품’에 대한 관심으로 이어지며 관련 업체들이 즐거운 비명을 지르고 있다.

가장 뜨거운 관심을 받는 제품은 다카이치 총리가 지난 10월 21일 취임 후 처음 관저에 입성할 때 들었던 검은색 토트백이다.

이 가방은 145년 전통의 일본 브랜드 ‘하마노피혁공업’이 30년 전부터 판매해 온 ‘그레이스 딜라이트 토트백’이다. 나가노현 공장에서 장인들이 수작업으로 만드는 이 제품의 가격은 13만 6,400엔(약 129만 5,000원)으로 적지 않은 금액이지만, 총리 취임 직후 주문이 폭주해 전량 매진됐다.

현재 해당 업체 홈페이지에는 “이미 9개월 치 생산 물량 주문이 마감되어, 지금 주문하면 내년 8월 말에나 받을 수 있다”는 내용의 사과문이 게시된 상태다.

소소한 문구류도 화제다. 취임 기자회견 당시 다카이치 총리가 사용한 미쓰비시연필의 ‘제트 스트림 다기능 펜 4&1’ 역시 주문이 쇄도하고 있다. 업체 측은 “취임 한 달이 지났음에도 문의가 끊이지 않는다”고 전했다.

특히 한국 화장품 업계도 뜻밖의 호재를 맞았다. 다카이치 총리가 기자회견에서 “평소 한국 화장품을 사용한다”고 언급한 데 이어, 지난 10월 30일 이재명 대통령이 그녀에게 화장품을 선물한 사실이 알려지며 인지도가 급상승했기 때문이다. 업계는 40대 이상 중장년층을 겨냥한 홈쇼핑 편성을 늘리는 등 발 빠르게 움직이고 있다.

다카이치 총리의 ‘완판 행진’ 배경에는 탄탄한 정치적 입지가 있다. 니혼게이자이신문과 TV도쿄가 지난 11월 28~30일 실시한 여론조사에 따르면, 취임 두 달째를 맞은 다카이치 내각의 지지율은 75%를 기록했다. 이는 전월 대비 1%포인트 상승한 수치로, 식지 않는 인기를 증명하고 있다.