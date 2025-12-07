“반헌법적 폭주 즉각 멈춰야”

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국민의힘은 7일 내란전담재판부 설치와 법 왜곡죄 등 민주당이 추진하는 사법개혁안에 대한 사법부의 우려를 전하며 이에 대한 중단을 촉구했다.

최보윤 수석대변인은 이날 논평을 통해 “전국 법원장회의에서 내란전담재판부와 법 왜곡죄에 대해 위헌성이 심각하다고 규정하고 우려를 표했다”며 “민주당의 작태가 입법 폭주 수준에 이르렀음을 사법부가 직접 경고한 것”이라고 밝혔다.

최 수석대변인은 “민주당은 이 절박한 경고마저 외면했다”며 “사법부의 우려에 귀를 기울이기는커녕 ‘책임 회피’, ‘각성’을 운운하며 되레 공격했다”고 지적했다.

이어 “이는 민주당이 원하는 사법부가 ‘정권에 순응하는 사법부’임을 드러낸 것이자, 입법 폭주를 벌이고 있음을 자인한 것이나 다름없다”고 강조했다.

이충형 대변인도 논평에서 “민주당의 법 왜곡죄는 사법부를 정권의 시녀로 만들고 내 맘에 안 들면 처벌하겠다는 노골적 독재 선언”이라며 “전국 법원장들까지 나서 재판의 중립성과 국민의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 봤다”고 했다.

그러면서 “더 이상 사법개혁이라는 양두구육의 가면 뒤에 숨지 말고 반헌법적 폭주의 길에서 멈춰라”라고 요구했다.