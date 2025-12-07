배송박스 활용한 영화·IP 협업 마케팅 QR 스캔 시 포스터·공식 예고편 시청·예매 링크로 연결 홈페이지 퀴즈 참여 시 예매권 증정

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운은 월트디즈니 컴퍼니 코리아(디즈니코리아)와 손잡고 연말 최고 기대작 ‘아바타: 불과 재’ 개봉을 기념해 배송박스를 활용한 협업 마케팅을 전개한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 내년 1월 31일까지 CJ대한통운 풀필먼트센터에서 출고되는 상품박스를 통해 진행된다. 배송박스 양면에 오는 17일 개봉하는 ‘아바타: 불과 재’ 광고를 실어 전국 소비자에게 노출되며 박스에는 QR코드가 인쇄돼 스캔 시 영화 공식 예고편 시청 및 영화를 예매할 수 있는 링크로 연결된다.

배송을 받는 소비자들이 또 다른 즐거움을 느낄 수 있도록 온라인 이벤트도 진행한다. 지난 11월 24일부터 이달 14일까지 CJ대한통운 공식 홈페이지에서 퀴즈 이벤트가 진행 중이며, 정답자 중 100명을 추첨해 1인 2매씩 총 200장의 영화 예매권을 증정한다. 해당 이벤트 정보와 콘텐츠는 CJ대한통운 공식 홈페이지 및 SNS 채널, 애플리케이션 ‘CJ대한통운 오네(O-NE)’ 등을 통해 확산할 예정이다.

CJ대한통운은 이번 디즈니코리아와의 협업을 계기로 배송박스 광고 사업을 한층 확대해 나간다는 방침이다. CJ대한통운은 배송박스가 매일 전국의 소비자들에게 직접 전달되는 만큼 도달률이 높고 개봉 시점에 맞춘 집중 노출이 가능한 만큼 영화·콘텐츠를 비롯한 다양한 브랜드와의 공동 마케팅 플랫폼으로 성장 잠재력이 클 것으로 내다보고 있다.

CJ대한통운은 앞서 공공 캠페인 등으로 운영성을 검증한 만큼 향후 다양한 분야로 사업을 확장해 나갈 계획이다.

CJ대한통운 관계자는 “전국 각지로 배송되는 배송박스는 브랜드 메시지를 직접 가정까지 전달할 수 있는 강력한 매체”라며 “글로벌 스튜디오와의 협업을 통해 고객에게는 새로운 즐길 거리를, 파트너사에는 효과적인 마케팅 솔루션을 제공하는 생활물류 기반 광고 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한편, ‘아바타: 불과 재’는 ‘제이크’와 ‘네이티리’의 첫째 아들 ‘네테이얌’의 죽음 이후 슬픔에 빠진 ‘설리’ 가족 앞에 ‘바랑’이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 ‘아바타’ 시리즈의 세 번째 작품이다.