[헤럴드경제 = 서병기선임기자]고교 시절 차량절도 등의 범죄에 연루돼 형사재판을 받고 소년원에 송치됐다는 의혹을 인정한 배우 조진웅(49 본명 조원준)이 배우의 길에 마침표를 찍겠다고 했다.

조진웅은 6일 오후 “먼저 저의 과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드립니다”라면서 “저는 이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 합니다”고 입장을 밝혔다.

이어 “이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각합니다. 앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠습니다”라면서 “다시 한번 진심으로 사죄드립니다. 사랑하고 존경하는 모든 분께 감사했습니다. 죄송합니다”라고 덧붙였다.

한편, 배우 조진웅은 학창시절 차를 훔쳐 온갖 범행을 저질렀고, 성인이 되고나서도 극단 단원을 심하게 폭행했다는 의혹을 연예매체 디스패치가 지난 5일 제기한 바 있다.