[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드는 병마와 싸워 이겨내면서 희망을 키워가고 있는 어린이들과 꿈을 나누는 ‘드림스테이지’, 그 일곱번째 행사를 오는 13일 오후 4시, 롯데월드 어드벤처 1층 가든스테이지에서 진행한다고 6일 밝혔다.

‘드림스테이지-빛나는 너에게’는 어드벤처를 방문한 고객이라면 누구나 관람 가능하다.

‘드림스테이지’는 소아암 어린이들과 롯데월드 임직원으로 구성된 샤롯데 봉사단이 함께 음원을 발매하고 무대에 올라 아이들의 꿈을 응원하는 롯데월드의 대표 사회공헌 캠페인이다. 2017년을 시작으로 2024년까지 총 7곡을 발매했으며, 연말마다 공연을 진행해 세상에 희망의 목소리를 전하고 있다.

이번 ‘드림스테이지’에서는 소아암 어린이 20명과 샤롯데 봉사단 10명이 함께 합창을 선보인다. 신곡 ‘빛나는 너에게’와 지난해 드림스테이지 곡인 ‘Super Hero’, 발랄한 크리스마스 분위기의 ‘Must Have Love’까지 총 3곡의 무대를 펼칠 예정이다.

올해 드림스테이지의 신곡 ‘빛나는 너에게’는 부모들이 소아암 어린이들에게 전하는 응원의 메시지를 담은 곡이다. “위대한 싸움을 당당하게 이겨내”, “우린 너의 편에서 더욱 밝아져 갈 너의 뒤를 지켜줄게” 등 아이들에 대한 사랑이 느껴지는 가사와 희망찬 멜로디로 따스한 감동을 선사한다.

‘빛나는 너에게’는 멜론, 지니, 플로, 바이브, 벅스 등 음원 사이트에서 들을 수 있으며, 음원 다운로드 및 스트리밍 수익금은 소아암 어린이들의 치료비로 전액 기부된다. 이외에도 온라인 기부 플랫폼 네이버 해피빈을 통해서도 기부에 동참할 수 있다. 해피빈 굿액션 페이지 내 드림스테이지 캠페인에 응원의 댓글을 남기면 기부금이 적립되는 방식으로, 누구나 참여 가능하다. 캠페인은 1월 10일(토)까지 진행된다.

롯데월드는 테마파크 업의 특성을 살린 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다. 지난 9월에는 롯데월드 사업장을 방문한 고객이 네이버 플레이스에 리뷰를 남기면 기부금이 적립되는 ‘굿 메모리즈’ 캠페인을 성료하고, 마련된 기금 3천만원을 보바스병원 어린이재활센터의 취약계층 환아들을 위한 치료비로 전달하기도 했다. 롯데월드는 앞으로도 고객들에게 받은 사랑을 따듯한 온정으로 보답할 계획이라고 다짐했다.