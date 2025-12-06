[헤럴드경제=양근혁 기자] 6일 오후 12시 35분께 경북 칠곡군 왜관읍 금산리 섬유공장에서 불이 나 소방 당국이 진화에 나섰다.
소방 당국은 인력과 장비를 동원, 진화 작업에 착수했다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.
yg@heraldcorp.com
입력 2025-12-06 14:03:00
[헤럴드경제=양근혁 기자] 6일 오후 12시 35분께 경북 칠곡군 왜관읍 금산리 섬유공장에서 불이 나 소방 당국이 진화에 나섰다.
소방 당국은 인력과 장비를 동원, 진화 작업에 착수했다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.
“북한 오호담당제냐!” 헌법존중TF에 경찰 술렁인다 [세상&]
[헤럴드경제=김아린 기자] “정치 보복, 마녀사냥 안 된다.” 범정부 차원의 ‘헌법존중 정부혁신 TF(태스크포스)’가 지난달 구성되면서 12·3 비상계엄 가담자들을 가려낼 제보센터를 꾸린 경찰 조직에선 이 같은 반응이 나온다. 4일 헤럴드경제 취재를 종합하면 경찰청이 내부 제보센터를 설치하고 본격 운영을 시작한 지난달 24일 이후 경찰 내부망에 올라온 관련
“텅텅 비었다” 1700억 쏟았는데 ‘흥행 참패’…결국 파산에 ‘시계’까지 내놨다
[헤럴드경제=김보영 기자] 영화사의 걸작으로 꼽히는 ‘대부’를 연출한 감독이 신작 흥행 실패로 재정적 파탄 상황에 놓인 것으로 알려졌다. 지난달 29일(현지시간) 샌프란시스코 크로니클 등 외신은 프랜시스 포드 코폴라 감독이 자금난으로 재정적 부담이 커지자, 샌프란시스코 노스 비치의 랜드마크인 센티넬 빌딩을 담보로 새로운 개인 대출을 받았다고 보도했다. 대출 금액은 공개되지 않았다. 해당 빌딩은 코폴라 감독이 영화 ‘대부’(1972) 흥행 직후인 1973년 50만달러(약 7억3400만원)에 매입한 유서 깊은 건물이다. 콜럼버스 애비뉴의 키어니와 잭슨 거리에 있으며 7층으로 이뤄져 있다. 코폴라 감독이 역사적인 건물을 담보로 내놓을 정도로 재정적 위기에 놓인 건 지난해 개봉한 영화 ‘메갈로폴리스’가 흥행에 실패하면서다. 그는 13년 만의 신작인 이 영화를 위해 2억달러(약 3000억원) 대출을 받아 1억2000만달러(약 1762억원)의 사비를 쏟아부었지만, 결과는 기대에 미치지 못했다.
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판