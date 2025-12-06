[헤럴드경제=양근혁 기자] 6일 오후 12시 35분께 경북 칠곡군 왜관읍 금산리 섬유공장에서 불이 나 소방 당국이 진화에 나섰다.

소방 당국은 인력과 장비를 동원, 진화 작업에 착수했다. 현재까지 확인된 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.