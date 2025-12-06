[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업 추진을 위해 4일 구청 1층 현관에 기부 무인단말기(키오스크)를 설치했다.

희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업은 사회복지공동모금회 주관, 구로희망복지재단과 구로구가 공동 협력으로 저소득 계층을 위한 재원을 마련해 지역사회의 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 하는 사업이다.

이날 행사에서는 키오스크 사용 방법과 외부 행사 시 대여 절차에 대해 안내, 행사 이후에는 구로구청을 방문한 사람들과 직원들이 자발적으로 키오스크를 통해 기부하는 모습도 볼 수 있었다.

구는 올해 처음으로 구청 1층 현관에 기부 키오스크를 설치·운영, 이를 통해 성금 모금의 편의성이 높아져 자발적인 기부가 확대될 것으로 기대한다.

장인홍 구로구청장은 “기부 방법을 다양화해 누구나 편리하게 기부할 수 있는 문화가 조성돼 뜻깊다”며 “구로구도 따뜻한 겨울나기 대상자 발굴 등 지역사회 돌봄 체계를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.