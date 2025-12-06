임윤찬, 산타 체칠리아 협연으로 국내 첫 라벨 2악장 느린 선율에서 하필 역대급 관크 습격 재즈의 즉흥과 자유로움 품은 라벨의 현현

[헤럴드경제=고승희 기자] 첫눈이 찾아온 날이었다. 아무도 밟지 않아 소복하게 쌓인 눈길 위로 첫 발자국을 내듯, 흰 건반이 눌렸다. 내려앉은 손가락마다 화려함은 사라졌다. 단정하게, 그리고 묵묵히 제 음정을 찾아가는 음악은 단순함의 미학을 그리며, 위로의 손길을 건넸다. 라벨의 피아노 협주곡 g장조, 2악장. 임윤찬의 피아노 솔로가 시작되던 때였다.

고작 1분 20초가 지나갔을 때였다. 무전기라도 켠 듯 확성한 중년남성의 목소리가 멀찍이 들려오기 시작했다. 무대와 가까운 객석부터 어수선함이 일었다. B구역 6열쯤, 한 중년 여성이 자리에서 일어나 공연장의 출구로 걸어 나가기 시작했다. 문제가 된 것은 여성의 행동이었다. 재빨리 휴대폰을 껐다면 엄청난 불만이 일지는 않았겠지만, 이 여성은 조처를 하지 않은 비매너로 일관했다. 그 덕에 가방 안의 전화기에서 들려오는 선명한 남성의 목소리가 6~22열까지 지나는 동안 모든 관객들에게 가닿았다. 천부적 재능의 피아니스트는 늘 어떤 상황에서도 흔들림이 없었으나, 이날은 잠시 고개를 들어 객석을 바라봤다. 물론 그때에도 시작과 똑같이 모든 음에 담긴 정서는 오염되지 않았다.

장장 30초간 이어진 역대급 관크(觀+critical, 크리티컬 : 다른 관객의 관람을 방해하는 행위)로 인한 대참사였다. 지난 몇 년간 그 어떤 공연장에서도 본 적 없는 일이었다. 인터미션이 되자 공연장은 한바탕 난리가 났다. 공연장의 어셔들에게 항의하는 관객들의 목소리가 커졌고, 공연 이후 각종 클래식 커뮤니티 게시판에선 “스피커폰 전화 소리인지, 유튜브 영상 재생 소리인지 끔찍한 소음으로 피케팅으로 구한 45만원 짜리 임윤찬 공연을 망쳤다”는 의견이 줄을 이었다.

한국 클래식의 변곡점이라 할 만큼 폭넓은 팬덤을 지닌 임윤찬의 공연인 만큼, 볼썽사나운 관크는 2000여명의 관객을 화나게 하기에 충분했다. 그것도 하필이면 느리고 서정적인 2악장, 금세 눈물이라도 떨어질 것처럼 위로받기 직전 벌어진 일이었다. 임윤찬의 라벨은 그럼에도 불구하고 또 한 번의 진화로 기록될 만했다. 지난 4일 서울 예술의전당에서 열린 다니엘 하딩이 지휘하는 산타 체칠리아 오케스트라와의 협연에서였다.

세상이 온통 하얗게 물든 날, 공연장은 유달리 어수선했다. 눈길을 헤치고 가까스로 도착한 관객들은 자기 자리를 찾아가기까지 꽤나 시간이 걸렸고, 무대 위 단원들도 정신없이 자리를 찾아갔다.

사실 이날의 공연은 임윤찬의 협연에선 물론 베르디 ‘시칠리아 섬의 저녁 기도’ 서곡을 시작으로 악단의 마지막 앙코르인 ‘운명의 힘’ 서곡을 마칠 때까지, 프로그램 북이 떨어지는 소리, 휴대폰으로 사진 찍는 소리, 휴대폰 전화벨이 울리는 소리, 대화 소리, 겨울옷이 바스락거리며 자세를 바꾸는 소리가 쉴 새 없이 이어졌다. 워낙 어수선한 탓에 임윤찬이 등장할 때조차 객석의 함성이 쏟아내는 데시벨도 평소보단 덜했다.

임윤찬과 산타 체칠리아 오케스트라가 함께 한 라벨의 피아노 협주곡 g장조는 즐겁고 재기발랄한 곡이다. 라벨은 이 곡에 대해 “모차르트와 생상스처럼 즐겁고 유쾌하게 만들고 싶었다”고 했다. 특히 라벨 음악이 안고 있는 프랑스의 음울과 재즈의 자유로움이 팔딱거리는 음표와 악기의 향연으로 담아냈다. 이 곡은 라벨이 1928년 미국 순회공연 당시 접한 재즈가 모티브가 돼 태어났다.

부쩍 자란 머리카락을 휘날리며 등장한 임윤찬은 여느 때처럼 날쌘 다람쥐처럼 걸어 나와 관객과 악장에게 인사를 마치고 호다닥 의자에 앉았다.

새처럼 지저귀는 피콜로 소리를 의도적으로 부각하듯 임윤찬은 도리어 옅은 피아노로 첫 음을 시작. 그의 손가락은 연체동물처럼 유연했다. 건반 소리는 서서히 선명해졌지만, 손가락 마디마디의 모든 관절과 뼈를 들어낸 것처럼 재즈의 자유에 리듬을 맡겼다.

생동감 넘치는 재즈풍 선율에 밀고 당기는 리듬감의 피아노는 공연장을 금세 놀이공원으로 바꿨다. 트릴과 반음계의 난해한 음표를 재기발랄하게 어루만지는 피아노 위로 자기 색채를 드러내는 목관의 선율과 관악이 더해지자 불꽃놀이와 드론쇼가 시작된 밤하늘을 올려다보는 기분이었다. 오케스트라와 피아노가 장단이 잘 맞는 친구처럼 내달린 투티로 1악장이 마무리될 땐 도파민이 절로 솟았다. 록밴드의 멤버처럼 머리를 흔들며 리듬을 맞추는 그의 음악은 영락없는 재즈 피아니스트였다.

문제의 2악장은 이전엔 보지 못한 임윤찬의 모습이었다. 담담하고 담백하게 내리누르는 건반에 피아니스트의 진심이 담겼다. 저마다의 고단한 하루를 위로하듯 정성스럽게 매만지는 선로 그는 단아한 풍경화를 그려갔다. 젠체하지 않는 음악의 순수성과 진정성이 담긴 이 짧은 악장에선 새로운 차원으로 걸어 들어간 임윤찬의 오늘을 마주하게 됐다.

긴 트릴의 여운을 음미할 겨를도 없이 요란한 금관과 팀파니가 등장했다. 변화무쌍하고 복잡한 손놀림을 요구하는 라벨의 협주곡의 잔재미가 발휘되는 3악장. 순식간에 조가 바뀌며 1악장의 변칙들이 튀어나오고, 화려한 테크닉을 강조하는 것처럼 보이는 악보에서 임윤찬은 작곡가가 숨겨둔 호흡을 찾아냈다. 현란한 속주에도 잃지 않고 밀어붙인 작곡가의 고유성을 드러낸 임윤찬은 라벨과 온전한 일체를 이뤘다.

고자 23분 밖에 되지 않은 음악이 끝나자 아쉬움의 박수가 터졌다. 그토록 많은 무대에 서면서도 커튼콜만 되면 안절부절못하며 멋쩍어하는 임윤찬은 몇 번의 커튼콜 뒤 직접 편곡한 ‘고엽’을 들려줬다. 한 발 더 재즈에 다가서면서도 흘러간 유행가처럼 친숙한 멜로디에서 임윤찬의 창의성과 대중성을 엿볼 수 있었다. 분노를 유발한 ‘관크’를 잊게 한 건 임윤찬의 두 번째 앙코르가 시작되면서였다. 임윤찬의 공연에선 이례적인 일이다. 최근 자신의 유튜브 채널에 연주 영상을 올렸던 코른골트의 ‘아름다운 밤’. 다소 어수선했던 모두에게 선물한 첫눈 나리는 날의 서정이 내려앉았다.

‘관크’의 습격은 앙코르 때도 이어졌다. 협주곡이 끝나고 박수가 나오는 동안 다시 유튜브 속 남성 목소리가 문 쪽에서 들려왔다. 커튼콜 동안엔 중간에 퇴장했던 관객이 자기 자리로 돌아가 공연을 관람하기까지 했다. 공연장의 하우스 매니저는 이에 “인터미션 이후 해당 관객에게 자기 자리에서의 관람 불가를 고지했다”는 것이 공연기획사 빈체로의 설명이다.

특히 빈체로는 “1층 객석에서 발생한 소음과 관련, 해당 공연으이 주최자이자 주관자로서 관객분들과 연주자분들이 느꼈을 불편에 송구할 말씀을 드린다”며 “쾌적한 환경 조성을 위한 공연 관람 에티켓을 보다 적극적으로 안내하겠다”고 밝혔다. 이날 공연은 치열한 티켓팅에 뛰어들어 좌석을 선점한 관객들은 물론 제네시스의 후원으로 해당 브랜드의 VIP 관객들이 대거 찾았다. 객석엔 정의선 현대차 회장, 이부진 호텔신라 사장을 비롯해 배우 박선영, 방송인 홍진경도 눈에 띄었다.

다니엘 하딩이 상임 지휘자로 있는 산타 체칠리아는 정명훈이 8년간(1997~2005) 이끌었던 악단이다. 베르디의 두 서곡에선 찰나의 순간 정명훈의 DNA도 느껴졌다. 세련된 드라마가 극적으로 이어지면서도 조화롭고 매끄러운 호흡이 만들어낸 음악은 한국인 명장의 흔적처럼 들렸다.