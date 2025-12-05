에이치라인해운·SK해운, 내년 1월 본사 이전 계획

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 에이치라인해운과 SK해운 본사가 부산으로 이전한다.

서명득 에이치라인해운 사장, 김성익 SK해운 사장 등은 5일 부산 코모도호텔에서 전재수 해양수산부 장관 등이 참석한 가운데 본사 이전 계획을 발표했다.

서명득 에이치라인해운 사장은 “서울에 접점이 있는 부서는 그대로 두되, 시너지가 일어날 수 있는 부서를 단계적으로 옮길 예정”이라고 말했다.

김성익 SK해운 사장은 “해운업은 국제적으로 경쟁이 심한 산업 중 하나인데, 경쟁력을 확보하기 위한 고민을 하던 중 ‘해수부 부산 이전’이 해결의 단추가 됐다”고 말했다.

에이치라인해운은 2014년 한진해운 벌크부문을 기반으로 설립된 회사로, 철광석·석탄·액화천연가스(LNG) 등 원자재와 에너지를 수송하는 매출 기준 국내 10위 벌크선사다. SK해운은 1982년 설립된 이후 원유·석유제품·LNG·LPG 등 에너지 수송을 수행하며 매출 기준 국내 7위 벌크선사로 자리 잡고 있다.

두 선사는 해양수도권 조성에 따른 시너지 효과를 바탕으로 기업 경쟁력을 한 단계 끌어올리기 위해 본사 이전을 결정했다. 이날 발표 이후 12월 중 주주총회를 통해 정관을 변경하고, 내년 1월까지 본사 이전 등기를 완료할 계획이다.

정부는 해수부 이전과 더불어 해운 관련 행정·사법·금융 기능을 부산에 집적해 동남권을 서울·수도권과 함께 국가의 새 성장엔진으로 육성한다는 방침이다. 지난달 28일 국회를 통과한 ‘부산 해양 수도 이전기관 지원에 관한 특별법’에는 이전 기관·기업의 비용 지원과 융자, 이주 직원 주택 공급 지원책 등이 담겼다.

해수부는 두 선사 외에도 HMM 등 다른 해운기업의 부산 이전도 추진 중이다.

전재수 해양수산부 장관은 “국가적 목표인 해양수도권 조성에 함께해주신 에이치라인해운과 SK해운 임직원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이전 기업과 임직원이 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 관계 부처·지자체·공공기관과 협력해 실질적이고 전방위적인 지원 방안을 마련하겠다”고 말했다.