K9자주포 등 수출 무기체계 후속 지원 논의 공군사령관 등 만나 FA-50·천검 무기체계 홍보

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 방극철 기반전력사업본부장이 지난 1∼4일(현지시간) 이집트 카이로에서 열린 EDEX 2025 방산전시회에 참석해 이집트 군 관계자들을 만나 방산 협력 확대 방안을 논의했다고 5일 밝혔다.

방 본부장은 모하메드 살라 엘딘 무스타파 방산물자부장관, 모하메드 아들리 압델 와헤드 국방부 전력국장 등과 면담하고 K9자주포 등 수출 무기체계 후속 지원 방안과 협력 등을 논의했다. 또 공군사령관, 해군사령관, 포병사령관과도 만나 FA-50과 지상발사형 천검 등 우리 무기체계를 홍보했다.

방 본부장은 한화에어로스페이스 현지법인과 K9 자주포 생산공장을 방문해 생산 현황을 점검하기도 했다. 이집트와는 2022년 K9 자주포 수출 계약을 체결했고 올 하반기부터는 이집트 현지 생산도 추진 중이다.

방 본부장은 “이집트는 한국 방위산업의 중요한 파트너로, 공동생산과 글로벌 방산시장 진입 등 방산협력 분야를 확장해 공동협력 파트너십을 강화해 나갈 것”이라며 “K-방산이 지속 성장할 수 있도록 관련부처, 기관, 방산기업의 가능한 모든 역량을 총결집할 것”이라고 말했다.

한편 EDEX 방산전시회에는 총 20여 개국, 400여 개 방산업체가 참가했다. 우리나라는 단독부스로 한화에어로스페이스 등 6개사, 한국방위산업진흥회·경남테크노파크 공동관에 테크카본 등 10개사가 참가했다.