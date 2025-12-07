- 한국의 특허출원은 미국, 중국에 이어 3위…상위 10개 출원인 중 삼성전자, ETRI, SK 하이닉스, 서울대 등 포진

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국의 뉴로모픽 반도체 분야 특허출원증가율이 39.1%로 중국(39.3%)에 이어 세계 제2위를 차지했다.

한국의 전체 특허출원은 702건으로 미국(1,528건), 중국(839건)에 이어 세계 제3위를 차지한 것으로 나타났다.

7일, 지식재산처(처장 김용선)는 이 같은 내용의 선진 5개 지식재산 관청(IP5: 한국, 미국, 중국, 유럽연합, 일본)에 출원된 뉴로모픽 반도체 분야 특허를 분석 결과(2003년~2024년)를 발표했다.

뉴로모픽 반도체는 인간의 뇌가 정보를 처리하는 방식을 모방해 연산과 저장을 동시에 처리할 수 있는 반도체로서, 기존 연산방식보다 적은 전력으로 연산을 수행할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 자율주행, 지능형 로봇, 생체인식, 의료진단, 엣지 디바이스 등 다양한 첨단 응용기술 분야에서 활발하게 활용될 것이란 예상이다.

시장조사업체의 조사에 따르면, 글로벌 뉴로모픽 컴퓨팅 시장은 2024년 기준 2,850만 달러에서 2030년 13억 2,520만 달러로 연평균성장률 89.7%에 달할 것으로 추정되고 있다.

▶< 최근 5년(2018∼2022)간 출원건수는 1896건으로 직전 5년보다 120% 증가 >

최근 5년(2018~2022년) 동안 선진 5개 지식재산 관청에 출원된 뉴로모픽 반도체 분야 특허의 총 출원건수는 1896건으로, 직전 5년(2013~2017년)의 총 출원건수 860건 대비 약 120% 증가한 것으로 나타나 뉴로모픽 반도체 분야의 특허 출원이 큰 성장세에 있는 것으로 나타났다.

▶< 출원: 미국, 중국, 한국, 유럽 順, 출원증가율: 중국, 한국, 미국, 유럽 順 >

출원인 국적별로 살펴보면, 한국은 702건으로 미국(1,528건), 중국(839건)에 이어 3위를 차지하였고. 유럽과 일본이 각각 281건, 270건으로 그 뒤를 이었다. 출원증가율로 보면, 한국의 연평균증가율은 39.1%로 근소한 차이로 중국(39.3%)에 이어 2위를 차지했다. 미국의 연평균증가율은 13.1%로 3위에 그쳤고, 유럽과 일본은 각각 9.2%, 3.7%를 나타냈다.

▶< 상위 10개 출원인 중 삼성전자, ETRI, SK 하이닉스, 서울대 등 4개 포진 >

IBM(345건), 퀄컴(299건)이 1, 2위를 차지한 가운데 한국기관으로는 삼성전자(183건, 3위), ETRI(85건, 6위), SK 하이닉스(84건, 7위), 서울대학교(56건, 9위) 등 4개 기관이 상위 10개 다출원인에 포진되었다. 특히 삼성전자의 경우 최근 5년(2018∼2022년)간 출원이 115건으로 직전 5년(2013∼2017년, 43건) 대비 약 167% 증가했고 ETRI도 7건에서 60건으로 크게 증가한 것으로 나타났다.

▶< 출원주체별: 기업이 61.4%로 1위, 대학(25.1%), 공공기관(10.8%) 순>

출원주체별로는 기업이 2287건으로 전체의 61.4%를 차지해 가장 많이 출원한 것으로 조사되었다. 그 뒤를 이어 대학이 935건으로 전체의 25.1%를 차지하였고, 공공기관이 401건으로 10.8%를 차지한 것으로 나타났다.

지식재산처 김희태 반도체심사추진단장은 “뉴로모픽 반도체 분야의 기술성숙도가 높아짐에 따라 상용화 기술선점을 위한 특허권 확보경쟁이 치열해지고 있다”며 “향후 우리기업이 뉴로모픽 반도체 기술 분야를 주도해 나갈 수 있도록 과학기술정보통신부, 산업통상부 등 관련기관과 협력체계를 구축하고 특허분석결과를 산업계와 공유하는 등 적극 지원하겠다”고 밝혔다.