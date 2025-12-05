[헤럴드경제=박연수 기자] CJ온스타일은 지난 3일 공정거래위원회가 주최한 ‘제30회 소비자의 날’ 기념식에서 국무총리상을 수상했다고 5일 밝혔다.

CJ온스타일은 지난 2007년 CCM(소비자중심경영) 인증을 획득한 이후 18년간 소비자 중심 가치를 선도해온 공로를 인정받았다. CCM은 기업의 소비자 관련 활동을 3년 주기로 평가·인증하는 제도로 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 운영한다.

CJ온스타일은 협력사 CCM 신규 인증 지원, 1372 소비자상담센터·CCM 제도 홍보 콘텐츠 제작 및 송출, CCM 인증 협력사 인센티브 강화 등을 통해 제도 확산과 국민 인식 제고에 기여했다는 평가를 받았다. CJ온스타일의 지원을 받아 CCM 인증을 획득한 협력사는 현재까지 총 5개다.

빠른 배송 서비스 브랜드 ‘바로도착’을 선보이며 차별화된 고객 경험을 확대한 점도 높은 평가를 받았다.

CJ온스타일 관계자는 “앞으로도 고객 만족 경영 인프라를 확대하고 이를 협력사와 적극 공유해 동반성장 윈-윈 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.