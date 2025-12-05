[헤럴드경제=최원혁 기자] 함께 탈북한 남동생을 숨지게 한 혐의로 50대 친누나가 경찰 조사를 받고 있다.

4일 부산 기장경찰서는 살인 등 혐의로 50대 여성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 8월29일 부산 기장군에 위치한 자신의 아파트에서 40대 남동생 B씨를 숨지게 한 혐의를 받는다.

A씨는 당시 ‘외출하고 돌아오니 동생이 움직이지 않았다’고 진술했다.

이에 경찰은 주변 인물 등을 용의선상에 두고 수사를 벌여오다 최근 A씨를 피의자로 입건했다.

1차 검안 결과 B씨 사인은 ‘경부 압박 질식사’였다. B씨 약물 검사에서 A씨가 복용하던 수면제와 같은 성분이 검출된 것으로 알려졌다.

A씨는 ‘함께 탈북한 동생을 죽일 이유가 없다’며 혐의를 강하게 부인하는 것으로 전해졌다.

B씨가 숨진 지 며칠 뒤에는 A씨의 남편이 승용차에 유서를 남겨놓고 숨진 채 발견되기도 했다.

한편 경찰 관계자는 “CCTV와 각종 압수수색 자료를 분석하는 한편 주변 인물들을 상대로 수사 중”이라고 했다.