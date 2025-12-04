1인 가구 사회적 고립 해소 사례로 행안부장관상 수상 국민투표 인기상 동시 수상, 국민이 선택한 적극행정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 ‘2025 적극행정 우수사례 경진대회’에서 행정안전부 장관상(우수상)을 수상했다.

‘적극행정 우수사례 경진대회’는 적극행정 사례를 발굴·공유하고 공직문화 혁신을 범정부적으로 확산하고자 행정안전부, 인사혁신처, 국무조정실이 공동 주관해 매년 개최되고 있다.

선정된 성북구 사례는 ‘1인 가구 외로움 그리고 사회적 고립을 동네에서 함께 해결하다’이다. 성북구는 1인 가구 증가에 따른 지원 정책의 필요성에 따라 청년, 중장년 등 대상별로 다양한 정책을 추진해 왔다.

특히, 사회적 관계망 형성과 지역사회 연계를 통해 1인 가구의 사회적 고립을 해결하고자 노력한 점이 높이 평가되어 우수상을 받았다.

또, 적극행정에 대한 국민의 체감도를 높이기 위해 우수상 이하 사례를 대상으로 실시한 국민투표에서 인기상에 선정되어 ‘국민이 선택한 적극행정 우수사례’로도 인증받았다.

이승로 성북구청장은 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 적극행정을 지속적으로 추진하여 신뢰받는 성북이 되도록 노력하겠다”고 전했다.