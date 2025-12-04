[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 통합보건타운 개소를 통해 원스톱 통합보건 플랫폼을 완성하겠다고 4일 밝혔다.

통합보건타운은 보건소·중앙보건지소·치매안심센터·정신건강복지센터가 한자리에 모인 곳으로 내년 4월 개소를 앞두고 있다.

통합보건타운은 평화동 일원에 연면적 1만2396㎡에 지하 1층, 지상 4층 규모로 건립된다.

1층에는 예방접종실, 진료실 한방 및 치과 진료실이 배치된다.

2층에는 치매안심센터와 정신건강복지센터, 금연 클리닉, 모바일 헬스케어실 등이 조성된다.

3층에는 임신과 출생, 영양, 구강보건 및 감염병 위생교육 등을 할 수 있는 어린이체험관을 조성할 예정이다.

김천시는 이번 통합보건타 개소를 통해 보건기관의 분산 운영으로 발생했던 서비스 단절을 해소하고 진료·정신건강·치매·건강증진·구강보건·한의약 등 다양한 공공보건 기능이 하나의 체계 안에서 유기적으로 연결되는 지역 내 통합보건 플랫폼을 완성하게 된다고 설명했다.

배낙호 김천시장은 “통합보건타운은 단순한 청사 이전이 아니라 김천시 공공보건의 방향을 ‘시민 중심’으로 전환하는 매우 중요한 출발점“이라며 ”아이부터 어르신까지 모든 세대가 필요할 때 가장 먼저 떠올리는 신뢰받는 보건기관, 그리고 시민의 생애주기 전반을 책임지는 통합 건강 돌봄 체계를 완성하겠다”고 말했다.

이어 “앞으로도 보건·의료·복지 영역을 촘촘히 연계해 ‘시민 누구나 차별 없이 건강한 생활을 누릴 수 있는 건강 도시 김천’을 만들기 위해 전 행정력을 집중하겠다“고 덧붙였다.