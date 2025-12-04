[헤럴드경제=장연주 기자] 40대 여성이 뇌사 장기기증으로 4명을 살리고, 인체조직도 기증해 100여명에게 삶을 이어갈 희망을 선물했다. 이 여성은 평소 가족들에게 장기 기증 의사를 밝혀온 것으로 나타났다.

4일 한국장기조직기증원에 따르면, 지난 10월 22일 창원경상국립대학교병원에서 최경미(44) 씨가 심장과 간, 양쪽 신장을 기증해 4명의 생명을 살리고, 피부 등 인체 조직도 나눴다.

최 씨는 10월14일 갑작스레 집에서 쓰러졌다. 가족들이 최 씨를 발견해 병원으로 이송했지만 끝내 돌아오지 못했다.

유족에 따르면, 최 씨는 평소 가족들에게 기증 의사를 밝힐 만큼 생명을 나누는데 긍정적이었다.

경남 진주시에서 1남 2녀 중 장녀로 태어난 최 씨는 간호조무사로 일해왔고, 결혼 후 두 자녀를 키웠다.

중학교 1학년인 첫째딸은 “기증받으면 우리 엄마도 다시 살 수 있나. 엄마도 기증받으면 되지 않나”라며 엄마와의 이별을 가슴 아파했다.

최 씨의 남편 임지강 씨는 “경미야. 네가 너무 보고 싶은데, 이제 더 이상 볼 수 없다는 생각에 너무 힘들어. 네가 사랑으로 보살펴온 아이들을 보니 더 잘 살아야겠다는 생각이 들고, 잘 키울 수 있게 하늘에서 항상 지켜봐 줘. 다음에는 우리 긴 인생으로 행복하게 잘 살자. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.