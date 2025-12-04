윤호중 행안 장관, 아마존 수석부회장 접견 글로벌 선진 기업의 AI·클라우드 운영 경험 공유

윤호중 행정안전부 장관은 4일 오후 정부서울청사에서 데이비드 자폴스키(David Zapolsky) 아마존(Amazon) 본사의 글로벌 대외정책 및 법무 총괄 수석 부회장을 접견했다.

이번 접견은 지난 10월 29일 아시아태평양경제협력(APEC) CEO 서밋에서 맷 가먼(Matt Garman) 아마존웹서비스(AWS) CEO가 한국 내 데이터센터 확충에 50억달러 이상을 투자하겠다고 발표한 이후 이뤄진 고위급 면담이다.

양측은 ▷공공부문의 인공지능(AI) 활용 촉진 ▷클라우드 기반의 디지털 행정서비스 안정성 강화 ▷재해복구 역량 제고 등 최근의 주요 현안 사항에 대해 의견을 교환했다.

아마존 측은 해외 주요 공공기관의 AI 활용 사례, 클라우드 기반의 안정적 서비스 운영 방식, 재해복구 체계 등 아마존의 경험과 노하우를 공유했다.

윤 장관은 정부가 공공부문에 인공지능(AI) 기술을 적극 접목해 ‘AI 민주정부’ 구현을 추진하고 있고, 서비스의 안정성 강화를 위해 노력하고 있다고 소개했다.

윤 장관은 “세계 최고 수준인 대한민국 AI 민주정부가 한차원 더 도약할 수 있도록 해외 선진 기업과 정부의 AI·클라우드 운영 경험을 적극 벤치마킹해 국내 행정서비스 개선에 접목하겠다”라며 “국민이 체감할 수 있는 ‘안전한 AI 민주정부’를 실현하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.