한호건설, 세운4 토지 매입원가 600억원대 개발이익 없이 매각 시도…SH “세부 검토 중” 업계 “이익 포기해야하는데 누가 뛰어들겠나”

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 종로구 세운4구역 개발 특혜 논란에 휩싸인 한호건설이 보유 토지를 매각키로 하면서 매각가에 관심이 쏠린다. 한호건설은 개발이익을 포기하고 매입원가 수준으로 넘기겠다는 방침을 세운만큼 금액은 600억~700억원대일 것으로 추정된다. 한호건설의 요청에 서울주택도시개발공사(SH)는 관련 내용 검토에 나섰다.

한호건설은 최근 세운4구역 보유 토지 전부(3136㎡)를 매각하기로 하고 시행자인 SH에 매수 요청 공문을 보냈다. 한호건설은 매입원가에 부대 비용을 더한 정도로 팔겠다는 방침이다. 한호건설이 사들인 세운4구역의 매입원가는 600억원대인 것으로 전해졌다.

한호건설은 세운4구역 전체 토지의 약 10% 가량을 소유하고 있다. 민간 소유지 지분으로 놓고보면 약 30% 가량이 한호건설의 몫이다.

한호건설은 SH와의 매각 시도가 불발될 경우 민간매각을 추진할 방침이다. 이미 종묘 보존 논쟁으로 해당 토지가 정쟁화된 만큼 빠른 매각에 초점을 두고 있다.

실제 SH에 보낸 공문에도 구체적인 금액을 적지는 않은 것으로 전해졌다. 통상 소유 중인 토지를 매각할 경우, 두 곳의 감정평가사에 평가를 받은 뒤 평균금액이나 둘 중 높은 가격을 책정해 협의에 들어가는 것과도 대조된다. 추후 매각과정에서 ‘고가매각’ 등 논란을 차단하기 위한 취지로 풀이된다.

한호건설은 지난 1일 “4구역 토지 매각을 계기로 부당 개발이익 등 그간의 터무니없는 보도로 촉발된 오해를 불식시킬 것”이라며 “부동산 개발회사인 한호건설이 더 이상 정치권 정쟁에 거론되지 않기를 원한다”고 밝혔다.

SH는 한호건설의 요청에 “다각도로 검토 중”이라며 “관련 근거법 등을 여러 측면에서 따져야한다”고 했다.

SH가 한호건설에 지불해야할 매입가가 크지는 않더라도, 이미 부채가 상당해 실제 거래가 성사될지는 미지수다. SH의 부채는 올해 22조원, 내년 27조원, 2027년에는 30조원에 달할 전망이다. 용산국제업무지구, 구룡마을 등 각종 공공사업을 추진해야 하기 때문이다. 이 때문에 SH가 해당 토지를 사들이더라도 추후에 재매각을 시도하는 방안까지 고려할 것이라는 관측도 나온다.

세운4구역이 정치권 이슈로 바뀐만큼 제3의 매수자를 찾기 쉽지 않을 것이라는 전망도 나온다. 한 디벨로퍼 업계 관계자는 “세운4구역에 대해선 개발이익을 포기해야하는데다 민간 소유자 등도 섞여있어 실익이 크지 않다”며 “정치적 논쟁이 수그러들고 관련 우려가 불식될 때 까지 시간이 필요할 것”이라고 말했다.

한편 이날 오세훈 서울시장은 주민들을 만나 개발이익 특혜 논란, 종묘 경관 훼손 논란 등에도 세운지구 재개발을 흔들림 없이 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 오 시장은 전일 ‘세운상가 재개발 이슈 총정리’ 동영상에서도 “녹지가 턱없이 부족한 서울에 종묘-남산 녹지 축이 생기면 세계 도시계획사에 획기적 성공 사례로 남을 것”이라며 “녹지생태도심을 통한 도시재창조는 녹지 갈증이 높은 서울시민을 위한 보편적 복지”라고 강조했다.