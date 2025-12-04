[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 12월 4일 오후 1시 30분 전면 리모델링을 마치고 새롭게 문을 연 ‘서강실뿌리복지센터(토정로 148-14)’ 개관식에 참석해 지역주민들과 함께 개관을 축하했다.

서강실뿌리복지센터는 올해 1월부터 진행된 리모델링을 통해 영유아·부모·청소년을 아우르는 생활밀착형 복지·문화시설로 재구성됐다.

지상 1층부터 3층까지 총 연면적 1227㎡ 규모로 구성됐으며 ▲1층 베이비시터하우스 어린이집 ▲2층 키즈카페·맘카페 ▲3층 스터디카페로 구성되어 세대별로 필요한 서비스를 한 공간에 집약한 것이 특징이다.

이날 개관식은 경과보고, 기념사, 테이프커팅식, 시설 라운딩 순으로 이어졌으며, 박강수 마포구청장과 백남환 마포구의회 의장을 비롯해 지역 주민 등 약 200여 명이 참석해 새 복지거점의 출발을 함께했다.

행사 후에는 참석자들과 함께 층별 주요 공간을 둘러보며 향후 운영 방향과 주민 이용 활성화 방안에 대해 의견을 나누는 시간도 이어졌다.

박강수 마포구청장은 “서강실뿌리복지센터는 세대별로 꼭 필요한 서비스를 한 자리에 모았다”며 “실뿌리라는 이름처럼 이 공간이 주민 여러분 일상에 촘촘히 스며들어 세대와 세대를 잇고, 이웃을 연결하며 희망찬 내일을 만들어가는 든든한 쉼터가 되길 기대한다”고 말했다.