‘제3회 BNK Connecting With US’ 성료…경남도·기보 등과 3자 협약

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 지역 창업 생태계 활성화를 위해 투자 네트워킹 플랫폼을 강화하며 스타트업 금융지원 확대에 나섰다. BNK경남은행은 4일 김해 롯데리조트에서 ‘제3회 BNK 커넥팅 위드 어스(Connecting With US)’ 행사를 열고 경남도, 기술보증기금과 스타트업 금융지원을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다.

행사에는 김태한 BNK경남은행 은행장과 김명주 경상남도 경제부지사, 김종호 기술보증기금 이사장, 한국벤처캐피탈협회 김학균 회장, 수도권 VC·AC, 지역 스타트업 등 200여 명이 참석했다.

BNK경남은행은 이번 협약을 통해 공동 금융상품 개발, 기술 기반 혁신기업 발굴, 금융·비금융 지원 연계, 정보교류 활성화 등 스타트업에 대한 지원 체계를 고도화할 계획이다. 경남도와 기술보증기금은 정책·기술 신뢰성을 더하고, BNK경남은행은 성장 단계별 맞춤형 금융을 제공하는 구조를 마련한다는 구상이다.

김태한 은행장은 “커넥팅 위드 어스는 정책·기술·금융을 결합한 지역 협력 모델”이라며 “BNK경남은행은 생산적 금융의 중심에서 지역 스타트업의 성장을 안정적으로 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

협약식 이후 열린 투자설명회(IR)에서는 에너지 하베스팅, 위성 게이트웨이 안테나, AI 설비점검, 디지털치료제 등 다양한 분야의 6개 기업이 사업전략과 기술 우위를 소개했다. 스타트업과 수도권 VC 간 만찬 네트워킹도 이어지며 실제 투자 연계를 기대할 만한 분위기가 조성됐다.

BNK경남은행의 ‘커넥팅 위드 어스 ’는 민간 금융기관 주도 IR 플랫폼으로 지역 창업기업의 투자유치를 지원해 왔다. 지난해 행사에서는 지역 4개 기업이 58억원의 벤처투자를 유치했으며, 올해 역시 투자 성과가 이어질 것으로 전망된다.