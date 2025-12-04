‘2025년 가계금융복지조사’ 1년새 평균 보증금 10%↑ 가구빚 보증금 비중 8년만 최대 전세가격지수 92.6→93.7 전세 수요 늘고 물량 감소 탓

[헤럴드경제=김벼리 기자] 지난해 가구당 평균 임대보증금이 2793만원으로 1년 전보다 10% 늘어난 것으로 집계됐다. 역대 최고 증가폭이다. 최근 전세가가 급등하면서 임대보증금도 큰 폭으로 늘어난 것으로 분석된다.

4일 국가데이터처와 금융감독원·한국은행 등이 발표한 ‘2025년 가계금융복지조사 결과’에 따르면 지난 3월 말 기준 전체 가구의 평균 임대보증금은 2739만원에 달했다. 1년 전 2491만원보다 10%(248만원) 늘었다. 증가율 기준 역대 최고치다. 직전 최고치는 통계가 집계되기 시작한 2013년 6.7%였다.

임대보증금 급등으로 전체 가구의 평균부채에서 임대보증금이 차지하는 비중도 28.7%로 2017년(29%) 이후 가장 높았다.

임대보증금은 전월세 보증금 등 주택 관련 보증금뿐만 아니라 상가 보증금, 토지 대여 비용 등 부동산과 관련된 모든 보증금을 뜻한다. 국가데이터처 관계자는 “주인 입장에서 임대보증금은 임차인한테 받아서 갖고 있다가 언젠간 돌려줘야 할 금액이라 부채로 본다”며 “주거용이나 비주거용, 토지나 빌딩, 상가 등 부동산이 다 포함돼있다”고 말했다.

이처럼 지난해 평균 임대보증금이 급격하게 늘어난 주요 원인으로는 전세 가격 급등이 꼽힌다. 통계청에 따르면 지난해 전세가격지수(2021년 6월 100 기준)는 지난해 3월 92.6에서 지속적으로 오르며 올해 3월에는 93.7로 1년 새 1.1포인트 올랐다.

국가데이터처 관계자는 “임대보증금에는 주택용부동산뿐만 아니라 다양한 유형의 부동산이 포함되기 때문에 원인은 다양하다”면서도 “전세 가격 증가가 가장 큰 영향을 끼쳤다”고 설명했다.

현대경제연구원은 ‘2024년 부동산 시장의 특징과 시사점’ 보고서에서 지난해 부동산 시장의 특징 중 하나로 ‘전세 시장 강세’를 꼽았다. 수도권을 중심으로 전세 수요가 늘어나면서 전세 가격이 상승했다. 2023년 말 대비 2024년 9월 수도권 아파트의 전세가격지수 상승률은 3.83%로, 여타 지역과 주택 유형 중에 가장 높았다.

전세가가 급등한 것은 보증금 상향에 따른 계약갱신청구권 사용이 늘면서 전세 물량 자체가 줄어든 데다, 신축 아파트 입주 물량도 줄면서 전세 수요가 늘어난 결과다. 또한 비아파트에 대한 전세 사기 불안감 때문에 상대적으로 비싼 아파트 전세에 대한 수요가 늘어나는 것도 가격을 올리는 요인으로 꼽힌다. 잇단 대출 규제에 주택 매매 자금을 구하기 어려워진 차주들이 전세로 눈을 돌린 것도 영향을 끼쳤다.

올해도 전세 가격은 고공행진하고 있다. 전세난은 내년까지 이어질 것이라는 전망도 나온다.

부동산R114 자료에 따르면 지난 10월 기준 서울 아파트 평균 전세가격은 6억6378만 원을 기록하며 역대 최고가였던 2022년 4월 수준(6억8727만원)의 96.5%까지 회복했다. 한국건설산업연구원(건산연)은 최근 ‘2026년 건설·자재·부동산 경기 전망 및 시장 안정·지속가능성 확보 세미나’에서 내년 전국 전세가격이 4.0% 상승할 것이라고 내다봤다.