BNK신해양강국 펀드 출시, 이전기관 금융지원 확대

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융그룹은 최근 국회 본회의에서 압도적 찬성으로 가결된 ‘부산 해양수도 이전기관 지원에 관한 특별법’ 통과를 환영하며 해양수도 부산 시대를 선도하기 위한 전사적 대응 전략 패키지를 즉시 가동한다고 4일 밝혔다.

BNK금융그룹은 지난 2일 특별법의 국무회의 통과 직후 ‘그룹 해양도시 전략 수립 TF’ 회의를 긴급 소집해 특별법 통과 및 해수부의 부산 이전을 환영하는 메시지를 발표하고, 정책 변화에 발맞추기 위한 전략 패키지안을 마련했다.

해당 패키지에는 정책과 연계한 다양한 금융상품 출시뿐 아니라 홍보, 시민 참여, 부산시 및 해수부(산하기관 포함)와의 협업 방안 등이 포함돼 있으며, 이를 통해 국가 정책에 부응하는 ‘해양금융 전문 특화금융그룹’으로서의 역할을 신속하게 수행해 나갈 계획이다.

우선 특별법 통과를 기념한 특판 예금을 출시하고, 지난 9월 해수부 임직원 대출 전담 사업자로 부산은행이 선정된 데 이어 향후 해양수산부 산하기관 및 해운기업의 원활한 부산 이전을 지원하기 위해 주거·교육·정착을 아우르는 금융 패키지를 한층 강화해 이전 직원들의 금융 접근성을 최우선 과제로 추진할 방침이다.

또한 해양 신산업 육성을 위해 해양 스타트업 펀드를 조성하고, 혁신기업 성장을 지원하는 프로그램을 마련하는 한편 해양수산업 종사 기업을 대상으로 수수료 감면 등 금융지원 특별 기간도 운영하기로 했다.

아울러 BNK금융그룹은 북극항로 개척 추진에 따른 신해양강국 도약 기회를 선제적으로 포착하기 위해 관련 산업·기업 발굴을 통해 수혜 산업에 대한 전략적 투자를 본격화한다. 이를 위해 그룹 계열사가 공동 출자하는 ‘BNK신해양강국 펀드’를 지난 10월 말에 출시했으며, 향후 다양한 기관투자자와 투자 확대를 위해 노력할 계획이다.

특히 지난달 부산은행 내에 신설된 ‘BNK해양금융미래전략싱크랩’을 중심으로 부산 해양경제의 미래 방향을 공유하고, ‘산-학-연구기관-금융’ 연계 포럼을 정기적으로 개최해 해양 관련 산업 네트워크 강화에 주력한다고 밝혔다.

나아가 BNK금융그룹은 시민과 대학생을 대상으로 하는 부산 미래 해양도시 아이디어 공모전 등 지역참여형 프로그램도 마련해 해양수도 부산에 대한 비전 확산에도 앞장선다. 이를 통해 지역사회와 함께 성장하는 해양수도 금융 리더십을 확고히 구축하겠다는 방침이다.

BNK금융그룹은 앞으로 ▷해양수산부와 실무협의체(Working Group) 구성 ▷이전기관 및 임직원 금융지원 확대 ▷해양산업 클러스터 조성을 위한 금융지원 체계 구축 등을 통해 해양경제를 주도하는 금융그룹으로서 실질적 성과 창출에 박차를 가할 계획이다.