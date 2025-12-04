[헤럴드경제=김진 기자] SPC그룹이 겨울을 맞아 서울시 환경공무관들에게 삼립호빵 2만6000개를 선물했다고 4일 밝혔다.

이번 후원은 추운 날씨에도 보이지 않는 곳에서 묵묵히 역할을 다하는 환경공무관들에게 격려와 감사의 마음을 전하기 위해 마련했다. 서울시 노동조합 소속 2600여명의 환경공무관들에게 삼립호빵 10개로 구성된 선물세트를 한 개씩 증정했다.

전달식은 서울 성동구 ‘디노체 컨벤션’에서 열린 ‘서울특별시청 노동조합 창립기념식’에서 이뤄졌다. 서울시청노동조합 주성준 위원장과 SPC그룹 도세호 대표이사 등이 참석했다.

SPC그룹은 7월에도 1억3000만원 상당의 SPC상품권을 후원했다. 이날 행사에서 서울시노동조합은 SPC그룹에 감사패를 건넸다.

도세호 SPC 대표이사는 “추위 속에서 따뜻한 호빵이 환경공무관들에게 작은 휴식과 온기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 보이지 않는 곳에서 헌신하는 우리 사회의 숨은 영웅들을 응원하겠다”고 말했다.