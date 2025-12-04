[헤럴드경제=도현정 기자]일본 교육 당국이 내년도 전국 학력테스트의 성별 기재란에 남성과 여성 외에도 ‘어느 쪽에도 들어맞지 않는다’와 ‘응답하지 않겠다’는 제3의 선택지를 추가하기로 했다.

일본 요미우리신문은 4일 문부과학성이 전날 전문가 회의에서 성소수자를 배려하기 위한 이런 결정을 내렸다고 보도했다.

문부성은 교육 수준을 파악하고 교육의 기회균등을 유지하기 위해 매년 초등학교 6학년과 중학교 3학년생을 상대로 전국 단위로 학력테스트를 실시한다. 여기에 응시자의 신원 확인과 학업성취도 분석 등을 위해 기재하는 성별란에 남성, 여성 외에 다른 성별로 자신을 인식하는 응답지까지 포함하겠다는 것이다.

문부성은 국제적인 학력 테스트에서도 이와 비슷한 방식의 배려가 있다는 점을 성별란 변화의 이유로 들었다.

일본에서는 기시다 후미오 정부 때인 2023년 ‘성소수자(LGBT) 이해 증진법’을 입법했고, 이후 성 소수자에 대한 배려 확대 정책이 이어지고 있다.

마이니치신문은 전국 60개 여대를 상대로 조사한 결과 오차노미즈여대와 나라여대 등 6곳이 트랜스젠더 학생의 입학을 허용했다고 보도했다. 이 6곳 외에도 조사에 응답한 40여개 여대 중 한 곳은 트렌스젠더 입학 허용 방침을 정한 상태였다. 16곳은 트렌스젠더 입학 허용을 검토중이라 밝혔다.