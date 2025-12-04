[헤럴드경제=김희량 기자] 대한주택건설협회와 한국주택협회, 주택도시보증공사(HUG)는 11일 오후 3시 서울 강남구 논현동 소재 건설회관 2층 CG아트홀에서 ‘2025 주택건설의 날’ 행사를 개최한다고 밝혔다.

국토교통부 후원으로 격년으로 개최되는 이번 기념행사에서는 주택산업 발전과 국민주거수준 향상에 크게 기여한 주택건설인 48명에 대해 정부포상(훈·포장·표창)과 국토교통부장관 표창이 수여될 예정이다.