- 진화자원 신속히 투입해 산불발생 1시간 45분 만에 주불 잡아

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 중앙산불방지대책본부는 4일 06시 05분경 경상남도 거창군 가조면 수월리 산1 일원에서 발생한 산불을 1시간 45분 만에 주불 진화를 완료했다고 밝혔다.

산림당국은 산불진화를 위해 헬기 14대, 산불진화차량 14대, 진화인력 69명을 신속 투입해 07시 50분경 진화를 완료했다.

산불 진화가 종료되는 즉시 산림보호법 제42조에 따라 산불조사감식반을 통해 산불조사를 실시해 정확한 피해면적과 재산피해 등을 조사할 계획이다.

산림청 중앙산림재난상황실과 경상남도는 “작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형산불로 확산위험이 있으므로 쓰레기·영농부산물 불법소각 행위 등을 일체 금지해 줄 것과 불씨 관리에 철저를 기할 것을 당부드린다”고 말했다.

아울러, “사소한 부주의로 인해 발생한 산불이라도 산불원인 행위자는 산림보호법 제53조에 따라 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다”고 말했다.