[헤럴드경제=조용직 기자] (사)한국골프장경영협회(회장 최동호)가 3일 광화문 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 제35회 ‘대한민국 커뮤니케이션대상’ 시상식에서 국회 문화체육관광위원장상을 수상했다고 4일 밝혔다.

한국골프장경영협회는 지난해 인쇄사외보 부문 대상 수상에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

대한민국 커뮤니케이션대상은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부, 고용노동부 등이 후원하며, 정부 기관과 지방자치단체, 기업, 협회, 단체 등에서 제작하는 인쇄 사보, 전자 사보, 방송, 사사 부문을 비롯해 ESG, 문화 예술, 노사 협력, AI 부문 등 조직 커뮤니케이션 관련 분야 총 25개 부문을 120여 명의 심사위원단이 예심과 본심을 거쳐 수상자를 결정하며 매년 뛰어난 커뮤니케이션 성과를 보인 단체 및 기관에 수여된다.

한국골프장경영협회는 회원사 및 골프장을 찾는 내장객들에게 양질의 골프 콘텐츠를 제공할 목적으로 1992년 월간 를 창간해 매월 골프장 산업 관련 현안과 골프장 경영에 필요한 각종 정보를 전달하고 있다.

한국골프장경영협회 최동호 회장은 “지난해에 이어 올해도 수상하게 돼 감회가 남다르다”며 “앞으로도 대한민국 골프 산업의 비전을 제시하고 품격 있는 골프 문화를 만드는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.