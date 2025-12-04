유튜브 쇼핑 파트너십 이어 두번째 협업 우수 크리에이터·채널에 전략적 투자

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ온스타일은 유튜브와 파트너십을 맺고, 크리에이터 투자를 포함한 영상 기반의 ‘발견형 쇼핑’ 전략을 본격 확대한다고 4일 밝혔다.

유튜브와는 2022년 국내 최초로 유튜브 쇼핑 파트너십을 체결한 데 이어 두 번째 협업이다.

CJ온스타일은 모바일 라이브·숏폼·인플루언서 커머스로 다져온 역량을 기반으로, 자사 앱과 유튜브를 아우르는 발견형 쇼핑 투 트랙 전략에 속도를 낼 계획이다.

이번 파트너십을 통해 영상 시청 중 상품을 발견하고 즉시 구매까지 이어지는 경험을 강화하는 데 초점을 맞춘다. 기존 유튜브 쇼핑 제휴 파트너가 생필품 종합몰과 패션·뷰티 버티컬 중심이었다면, 라이프스타일 전 카테고리, 고관여 상품까지 다루는 콘텐츠 커머스 플랫폼과의 협업은 CJ온스타일이 처음이다.

특히 CJ온스타일은 우수 크리에이터 및 채널을 대상으로 전담 조직과 함께 전략적 투자를 추진한다. 단순 판매 협력을 넘어 크리에이터의 장기 성장을 지원하며 생태계를 함께 구축하는 첫 사례다.

앞서 CJ온스타일은 지난 7월 인플루언서와 브랜드를 1대1 매칭한 ‘인플루언서 쇼’ 모바일 라이브에서 목표 대비 131% 매출을 달성했다. 또 앱 내 SNS형 콘텐츠 피드 ‘퍼플닷(Purple Dot)’을 통해 탐색–발견–구매로 이어지는 콘텐츠 순환 구조를 구축해왔다.

CJ온스타일 관계자는 “CJ온스타일의 콘텐츠 커머스 역량과 유튜브의 대규모 크리에이터 생태계가 결합하면서 추천·발견 기반 커머스가 한 단계 고도화될 것”이라며 “미래형 콘텐츠 커머스 모델로 확장해 나가겠다”고 말했다.

한편 CJ온스타일은 이번 파트너십을 기념해 4일부터 17일까지 크리에이터에게 역대 최고 수준의 혜택을 제공한다. 유튜브 쇼핑 제휴 프로그램을 통한 우수 크리에이터에게는 모바일 라이브 셀럽과 공동 진행, 맞춤형 제품 기획, 행사 초청, 전담 매니저 매칭 등 다양한 프로그램을 지원한다. 활동 우수 크리에이터에게는 총 300만원 상당의 CJ온스타일 적립금도 제공한다.