“사법부 겁박하고 내란 몰이 올인하는 정권”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 4일 이재명 대통령이 전날 ‘국가 권력 범죄는 나치 전범을 처리하듯 살아 있는 한 형사 처벌해야 한다’고 발언한 데 대해 “국민과 전쟁을 벌이겠다는 것”이라고 지적했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “대통령이 직접 나치 전범 운운하며 국민을 겁박하고 있다. 나치 정권의 히틀러 총통을 꿈꾸는 이 대통령 입에서 나치 전범이라는 말이 그냥 나온 게 아닐 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “어제 추경호 전 원내대표 구속영장이 기각되자 예상대로 저들의 칼날은 사법부를 향하고 있다”며 “모두가 반대하는 내란전담재판부 설치와 사법부 목을 죄는 법 왜곡죄 신설을 야밤에 군사 작전하듯 통과시키고 2차 종합 특검도 밀어붙이고 있다”고 했다.

또 “이 정권이 내란 몰이에 ‘올인’하는 이유는 할 줄 아는 다른 게 없기 때문이다. 내란 몰이 광풍 뒤에서 국민이 민생 파탄으로 신음하고 있다”며 “사법부를 겁박할 시간에 물가부터 챙기고 공무원 사찰할 시간에 쿠팡까지 들어온 중국인 간첩부터 막아 내야 한다”고 주장했다.