에너지 손실 감소·볼 속도 향상 설계

[헤럴드경제=조용직 기자] PXG 공식수입원 ㈜카네(회장 신재호)에서 2025년 하반기 신제품으로 ‘PXG Lightning Driver(PXG 라이트닝 드라이버)’를 사전 예약 판매한다고 4일 밝혔다.

PXG 라이트닝 드라이버는 라이트닝 투어·라이트닝 투어 미드·라이트닝 맥스 10K+·라이트닝 맥스라이트 총 4개 모델로 구분 출시한다.

가장 주목할 만한 핵심 기술로 ‘프리퀀시 튠 페이스’ 적용은 임팩트 시 고유 진동 주파수를 생성하여 에너지를 더욱 효율적으로 전달, 더욱 빠른 볼 스피드를 출력하도록 설계됐다. 강화된 스파인 솔 디자인을 채택하여 임팩트시 헤드에서 발생하는 불필요한 진동수를 제거해 에너지 손실을 최소화한다. 전반적으로 기존 모델 대비 카본 섬유 소재를 증량했으며, 특히 라이트닝 맥스 모델의 경우 약 84%까지 사용해 MOI(관성모멘트) 수치를 극대화한다.

페이스 표면에 정밀하게 적용된 에칭 페이스 기술은 스핀 컨트롤을 크게 개선시켜 일관된 탄착군과 타구감을 개선시킨다. PXG 클럽 개발 담당자는 “에칭 페이스 기술은 페이스가 약간 젖은 상태에서도 안정적인 탄착군을 형성하는 역할로 어떤 조건에서도 골퍼들의 게임을 크게 개선시킨다”고 설명했다.

투어 레벨 및 상급자 골퍼의 경우 라이트닝 투어 또는 투어 미드 모델을, 비거리와 관용성에 중점을 둔 아마추어 일반 골퍼에게는 USGA 최대치로 10K의 MOI를 구현하는 라이트닝 맥스 10K+ 또는 맥스 라이트 모델을 권장한다.

한편 카네는 신제품 PXG 라이트닝 드라이버 시리즈의 프리 런칭을 기념해 12월 한달간 구매고객 선착순 500명 한정으로 홀리데이 기프트 패키지를 증정한다.