[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템임플란트가 국내 치과 전문 마취제 경쟁력 향상을 위해 ‘오스템리도카인·에피네프린주를 출시했다고 4일 밝혔다.

오스템리도카인은 오스템임플란트가 직접 개발 및 허가, 생산까지 전 과정을 맡아 개발한 치과 마취제다.

국내에 허가된 국산 리도카인·에피네프린 제품은 지난 46년간 외산 상품이나 국내 위수탁 상품 허가 제품으로만 구성돼 종류가 3종으로 의료진 선택의 폭이 좁아 신규 제제의 필요성이 지속 대두되고 있던 상태다.

오스템임플란트가 신규 출시한 ‘오스템리도카인’은 ‘빠른 마취 효과 발현’(Onset time)을 강점으로 내세운 제품이다.

마취의 강도와 시간을 평가할 수 있는 Von Frey Test를 외부 기관을 통해 진행한 결과, ‘마취 효과 발현’(Onset time)이 실험군 대비 약 36% 이상 빠름이 확인됐다. 전체적인 마취 유지 시간은 실험군과 동등 수준으로 안전성까지 검증됐다.

오스템임플란트 관계자는 “마취 후 발현되기까지 대기시간을 줄이는 것을 목표로 R&D부터 개발, 생산까지 당사에서 전담해 신제품 오스템리도카인을 출시했다”라며 “일상 진료 환경에서 빠른 마취 발현으로 진료 대기 시간을 줄여 임상의들의 불편함을 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.