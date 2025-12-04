의료기기∙헬스케어로봇 계약 시 렌탈료 할인 더케어 서비스 반값 혜택

[헤럴드경제=최은지 기자] 헬스케어로봇 기업 바디프랜드가 연말연시 고객들의 건강을 기원하는 ‘메리크리스마스 앤 헬시뉴이어(Merry Christmas & Healthy New Year)’ 프로모션을 선보인다고 4일 밝혔다.

연말연시를 맞아 서로 간 덕담을 나누는 안부인사에서 착안한 이번 프로모션은, 바디프랜드 헬스케어로봇을 통해 모두의 건강을 기원한다는 취지로 기획됐다. 고객들이 한해 동안 수고한 가족과 지인, 스스로에게 주는 선물로서 바디프랜드 제품을 선택할 수 있도록, 1월 중순까지 공식 판매처의 전 고객 대상으로 다양한 혜택을 제공한다.

‘팔콘’ 이상급 헬스케어로봇 또는 의료기기를 계약하는 고객이라면 제품별로 크고 다양한 헤택을 받을 수 있다. 특히, 식품의약품안전처 인증 의료기기인 메디컬파라오, 메디컬팬텀은 60만원(월 렌탈료 1만원×60개월), 헬스케어로봇 제품군인 퀀텀 Audio Speakers by Bang&Olufsen, 퀀텀 뷰티캡슐, 에덴로보는 30만원(월 렌탈료 5000원×60개월)의 렌탈료 할인이 적용된다. 팔콘 시리즈는 계약 시 제품에 따라 렌탈료 18만원(월 렌탈료 3000원×60개월)에서 30만원(월 렌탈료 5000원×60개월)까지 차등 할인된다.

이번 프로모션 기간 중 프리미엄 의료기기 및 상위 헬스케어로봇을 렌탈하거나 구매하면, 바디프랜드 제품을 더욱 더 안전하고 청결하게 사용할 수 있는 사후관리 프로그램인 ‘더케어 서비스’를 반값에 경험할 수 있는 혜택도 추가로 주어진다.

‘더케어 서비스’는 바디프랜드 전문 엔지니어가 직접 제품이 설치된 현장에 정기 방문해 ▷기기 내외부의 클리닝 ▷탈취∙살균 ▷정상작동 점검 ▷가죽시트 교체 등을 실시하여 마사지체어를 최적의 상태로 유지시키는 프리미엄 유지관리 서비스다. 이번 프로모션을 통해 더케어 스탠다드, 더케어 프리미엄, 더케어 스페셜 서비스를 각각 50% 할인가인 30만원, 45만원, 60만원으로 저렴하게 이용할 수 있다.

바디프랜드 관계자는 “한 해를 마무리하며 모두가 따스한 온정을 나눌 수 있도록 기획한 프로모션”이라며 “바디프랜드와 함께 크리스마스와 연말연시 선물 고민을 해결하고, 바디프랜드 라운지에 방문해 마사지로 건강을 충전하는 시간이 되시길 바란다”라고 전했다.