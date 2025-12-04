‘현장 사고예방 특별 강조주간’ 운영 100억↓ 공종까지 안전관리자 배치 의무

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 겨울철 현장에서 발생하는 안전사고를 막기 위해 강도높은 안전 경영을 이어간다고 4일 밝혔다. 이한우 현대건설 대표이사는 직접 현장을 찾아 시설과 환경을 점검하고, 직원들에게 안전의 중요성을 재차 강조했다.

현대건설은 3일 경기 안산시 ‘힐스테이트 라군 인테라스 2차’와 시흥시 ‘힐스테이트 더웨이브시티’에서 ‘동절기 안전점검 릴레이 캠페인’을 진행했다. 이번 캠페인은 국토교통부의 동절기 대비 릴레이 캠페인 추진계획에 따른 ‘사고예방 특별 강조주간’ 운영의 일환으로 마련됐다. 현대건설은 내년 2월까지 캠페인에 동참하기 위해 12월 첫주를 강조주간으로 정하고 최고경영자(CEO) 현장 방문 등을 집중 전개한다.

현대건설은 공사 중인 국내 전 사업장에 난간·가설재 미끄럼 여부, 동결·결빙 가능 구간, 화재 및 질식 위험 설비 등 겨울철 취약 요소를 중심으로 현장점검을 강화할 방침이다. 고위험 공종에는 사전 점검 절차를 강화해 위험요인을 사전에 차단하고, 외기 온도 변화에 따른 작업여건 조정과 보온·난방 설비 점검 등 계절 특화 조치를 적용한다.

현대건설은 현장 근로자의 한랭질환 예방을 위해 ‘동절기 3고(GO) 프로그램’을 운영하며, 상시 옥외작업자와 한랭질환 민감군을 대상으로 발열조끼·핫팩 등 보온장구를 지급한다. 온수·난방시설 설치, 휴식시간 부여 등 동절기 전용 안전관리 조치를 강화한다.

한파 특보 단계에 따라 자체 휴식 기준을 마련해 옥외작업 시 한랭질환 위험도를 구분해 운영하고 있으며, 한파 강도에 따라 작업을 조정하거나 중지하는 등 대응 기준을 마련했다.

협력사 안전관리 역량과 실효성을 높이기 위한 지원도 전면 확대한다. 법정 의무가 없는 공사금액 100억원 미만 공종까지 안전관리자 배치를 확대 적용하고, 300억원 이상 공종에는 추가 인력을 배치할 예정이다. 공종·규모별 경력 및 자격 요건을 세분화해 협력사의 안전관리 역량을 높일 계획이다. 변경된 기준이 적용되면 1000세대 규모 주택 현장의 경우 기존 3명에서 최대 16명까지 안전관리자 배치가 가능해진다.

현대건설 관계자는 “‘365 안전패트롤팀’을 운영하며 현장의 위험요인을 선제적으로 점검·조치해 안전관리 체계를 한층 강화하고 있다”며 “국가 안전 정책에 따라 산업현장의 안전사고를 원천 차단하기 위해 총력을 기울이고 건설 현장의 근본적인 안전 수준을 제고해 나갈 것”이라고 밝혔다.