- ETRI, 담양군·KIST·KAIST와 손잡고 스마트농업 혁신 본격 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 범용 인공지능(AGI), 다중 에이전트, 인공지능 로봇 기술을 융합한 차세대 스마트농업 기술을 공동 개발하고, 이를 실제 농업 현장에서 실증해 산업화 기반을 구축하기 위한 본격적인 협력에 나선다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 담양군, 한국과학기술연구원(KIST) 강릉분원 스마트팜융합연구센터, 한국과학기술원(KAIST) 인간-로봇상호작용 핵심연구센터와 함께 ‘AI·로봇 융합 스마트농업 기술개발 및 실증 협력’을 위해 본격적으로 힘을 모으기로 했다고 밝혔다.

4개 기관은 이번 협력을 통해 ▷AI·데이터 기반 정밀 재배 기술 ▷작물 생육 환경 최적화 기술 ▷자율 농업 로봇 운용 기술 ▷생산성 예측 모델 개발 등 스마트농업 전주기에 걸친 핵심 신기술을 공동 개발하고, 지속가능한 스마트농업 생태계 조성에 나선다.

또한 지역 농가가 직접 참여하는 현장 실증 플랫폼을 구축해 개발 기술의 현장 적용성과 확산 가능성을 동시에 확보한다는 전략이다.

특히 이번 협력의 중심에는 AGI와 다중 에이전트 기술을 활용한 차세대 지능형 농업 운영 모델 개발이 있다.

작물·환경·로봇 등 다양한 농업 요소를 개별적으로 관리하는 기존 방식에서 벗어나, 통합적으로 분석·판단·운영하는 지능형 농업 운영 모델을 구축해 농업 생산성과 운영 효율 크게 향상시키려는 목표를 실현하겠다는 계획이다.

ETRI는 AGI·다중 에이전트 기반 스마트농업 핵심 기술 개발을 총괄하며, 온실·센서·로봇·데이터를 통합 운영하는 기술 실증을 주도한다.

담양군은 스마트농업 실증단지 제공과 농업 기반 시설 확충, 지역 농가 대상 기술 보급 및 교육을 통해 생산성 향상을 지원한다.

KIST 스마트팜융합연구센터는 데이터 기반 생육관리·환경 최적화 기술 개발과 무인 농업 시스템 및 운영 모델을 실증을 맡는다.

KAIST 인간-로봇상호작용 핵심연구센터는 AGI 기반 농업 데이터 분석 및 예측 모델 연구와 로봇 상호작용 기술 기반의 스마트농업 서비스 모델 개발을 진행할 계획이다.

각 협력 기관은 기후변화, 농업 인구 감소, 생산성 저하 등 한국 농업이 직면한 구조적 문제를 해결하기 위해 AI·로봇·센서 기반의 자동화·지능화된 스마트농업 운영체계를 구축해 나갈 계획이다.

변우진 ETRI 대경권연구본부장은 “AI와 로봇이 결합된 스마트농업은 생산성과 효율성을 동시에 높일 수 있는 미래 농업의 핵심 성장 분야”라며 “이번 협약을 통해 기술개발뿐 아니라 실제 현장 실증을 중심으로 농가가 체감하는 효과를 높이고, 지속 가능한 농업 혁신 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.