에피유즈랩스·트라이센티스 기술 기반 패키지 SAP S/4HANA 전환 정확·성숙도·보안 높여

[헤럴드경제=차민주 기자] 코오롱베니트는 SAP S/4HANA(차세대 통합 경영관리 ERP 시스템) 전환 사업의 품질과 효율성을 높이는 ‘3rd Party(외부 솔루션) 통합 패키지’를 출시했다고 4일 밝혔다.

해당 통합 패키지는 SAP 전환 과정에 필요한 데이터 이관·검증, 테스트 데이터 관리, AI 기반 테스트 자동화를 한 번에 지원하는 통합형 기술 패키지다. SAP S/4HANA로 시스템을 전환하는 기업의 시간·비용·품질 부담을 줄여준다.

코오롱베니트는 자사와 협력 관계를 맺고 있는 글로벌 기업인 에피유즈랩스(EPI-USE Labs), 트라이센티스(Tricentis)와 협력해 패키지를 완성했다고 밝혔다.

먼저 코오롱베니트는 SAP 데이터 전환 전문 기업 에피유즈랩스와 협력해, 필요한 데이터만 이관·검증·추적하는 소프트웨어 기반 설루션을 확보했다. 에피유즈랩스의 Data Sync Manager(DSM, 데이터 씽크 매니저)를 활용한 테스트 데이터 프로비저닝(필요한 데이터를 안전하게 자동 생성·배포하는 과정)은 고객사는 데이터 전환 정확도를 높이면서도 프로젝트 기간을 단축해 준다.

특히 인수합병(M&A), 조직 통합, 레거시 시스템이 많은 대규모 기업은 ERP 데이터 구조를 간소화하고 클라우드 전환 비용을 절감할 수 있다. 이 기술은 현재 국내 주요 식품기업 SAP HCM(Human Capital Management, 인적자본관리) 시스템의 S/4HANA 클라우드 프라이빗 에디션(S/4HANA Cloud Private Edition) 업그레이드 프로젝트에 적용되고 있다.

이어 글로벌 테스트 자동화 전문 기업 트라이센티스의 자동화 설루션을 도입해 SAP 전환 품질 리스크를 선제적으로 관리한다. 대표 설루션 ‘Tosca(토스카)’는 SAP 사용자 인터페이스(UI)·응용 프로그램 인터페이스(API)·데이터 영역에서의 통합 테스트를 지원한다. 또 반복 테스트 자동화와 변경 영향 분석을 통해 전환 과정의 품질을 안정적으로 보장한다.

아울러 ‘NeoLoad(네오로드)’는 대규모 성능 테스트 자동화를, ‘Data Integrity(데이터 인테그리티)’는 데이터 마이그레이션 전 과정의 정합성을 검증해 SAP S/4HANA 전환 안정성을 강화한다.

김승욱 트라이센티스코리아 지사장은 “코오롱베니트와의 협력이 한국 시장에서 SAP의 안정적인 전환 자동화를 확산하는 계기가 될 것”이라고 했다.

정주영 코오롱베니트 ITS부문 상무는 “데이터 이관과 테스트 자동화는 SAP S/4HANA 전환 고도화의 핵심 기술”이라며 “글로벌 설루션 협력을 기반으로 국내 기업에 수준 높은 전환 품질과 안정성을 제공하겠다”고 했다.