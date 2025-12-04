샘 올트먼, AI 모델 개선업무 집중 주문 AI 모델 훈련 과정 모니터링 스타트업 넵튠 인수 넵튠, 외부 고객사 서비스 단계적 중단키로

[헤럴드경제=도현정 기자]최근 구글의 추격에 ‘코드 레드(비상사태)’를 발령했다는 오픈AI가 챗GPT 개선을 위해 인공지능(AI) 모델 훈련 과정을 모니터링하는 스타트업을 인수키로 했다.

오픈AI는 3일(현지시간) 폴란드에 본사를 둔 AI 스타트업 넵튠AI를 인수한다고 밝혔다. 넵튠AI는 AI 모델의 훈련 과정을 감독·분석하면서 해당 모델을 활용할 때 발생하는 문제를 점검하는 소프트웨어를 만든다. 양사는 인수 가격 등 이번 거래의 구체적인 조건은 공개하지 않았다.

오픈AI의 넵퓬 인수는 최근 구글의 추격이 거세졌다는 판단아래 나온 자구책이다. 구글이 지난달 출시한 ‘제미나이3 프로’는 AI 모델의 성능을 측정하는 여러 지표에서 압도적인 점수를 받았다.

이후 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 사내에 중대경보(코드레드)를 발령하고, 다른 상품이나 서비스 관련 업무를 제쳐두고 챗GPT 모델의 고도화와 사용자경험 개선 등 업무에 집중하라 지시했다. 오픈AI는 이전에도 1년 이상 넵튠의 도구를 활용해 AI 모델의 훈련 과정을 개선해왔다. 이번에는 보다 밀접하고 통합된 형태의 모델 개선을 위해 넵튠 인수라는 승부수를 냈다.

오픈AI는 제미나이3 프로를 뛰어넘기 위해 신모델을 준비 중이다. 여기에 넵튠AI의 소프트웨어를 활용해 모델의 훈련 속도를 높이는 한편, 정식 출시 이전에 모델의 문제 발생 가능성 등을 점검할 것으로 보인다.

넵튠AI는 오픈AI에 인수된 이후 다른 고객사에 대한 서비스는 단계적으로 중단하기로 했다.

야쿠프 파초키 오픈AI 수석과학자는 “넵튠AI의 도구를 우리 (모델) 훈련에 깊숙이 통합하기 위해 여러 차례 반복 작업을 진행할 계획”이라며 “이를 통해 모델이 학습하는 방식을 지켜볼 수 있을 것”이라 전했다.

피오트르 니에치비에치 넵튠AI CEO는 “범용인공지능(AGI)을 향한 여정에서 최고의 연구자·엔지니어들과 힘을 합치게 돼 기쁘다”며 “우리는 더욱 긴밀히 협력하고 완전히 새로운 차원의 혁신을 이뤄낼 수 있을 것”이라 말했다.