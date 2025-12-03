4일 오후~밤 수도권과 강원 내륙·산지 강한 눈

[헤럴드경제=주소현 기자] 4일 전국 대부분 지역에서 최저 기온이 영하 5도 이하로 떨어지면서 추위가 이어지겠다. 중부내륙과 경북 북부 내륙·북동 산지는 영하 10도 안팎, 강원 내륙·산지는 영하 15도 안팎까지 최저 기온이 내려가겠다.

4일 아침 최저기온은 -14∼-2도, 낮 최고기온은 1∼8도로 예보됐다.

충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리고 그 밖의 지역은 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많겠다. 충남 서해안과 전북 서해안·남부 내륙, 전남 서해안, 제주도에는 아침까지 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

수도권과 강원 내륙·산지를 중심으로 오후부터 밤사이 시간당 1∼3㎝의 강한 눈이 올 것으로 예상된다. 강원 동해안을 제외한 중부지방과 전북, 전남 북부, 경북 서부 내륙·북동 내륙·북동 산지, 경남 서부 내륙, 제주도에는 오후부터 밤사이 눈이나 비가 내리겠고, 그 밖의 경북권과 경남 내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

4일 아침까지 이틀간 충남 서해안·전북 서해안·남부 내륙·전남 서해안·제주도 산지에는 1∼5㎝ 눈 혹은 5㎜ 미만의 비가 올 것으로 예상된다. 울릉도·독도에는 3∼10㎝의 눈이나 5∼10㎜의 비가, 제주도 중산간 1㎝ 안팎의 눈이나 5㎜ 미만의 비가 예보됐다.

오후부터는 경기 북동부·강원 북부 내륙과 산지에 3∼8㎝의 눈이나 5㎜ 미만의 비가 내리겠다. 서울·인천·경기(북동부 제외)·강원 중·남부 내륙과 산지·충북 북부에는 1∼5㎝의 눈 또는 1㎜ 안팎의 비(충북 북부 제외)가 오겠다.

대전·세종·충남 내륙·충북 중·남부·전북 동부·전남 북부·울릉도·독도·제주도 산지 1㎝ 안팎의 눈 또는 1㎜ 안팎의 비, 경북 서부 내륙·북동 내륙·북동 산지·경남 서부 내륙 1㎝ 미만 또는 1㎜ 미만의 비가 오겠다.