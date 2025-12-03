동국제강, 기획·재경·수출 임원 신규 선임 동국씨엠, ‘글로벌영업담당’ 조직신설 인터지스, 최우일 부사장 신규 선임

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹이 주요 경영진 인사 및 조직 개편을 단행했다고 3일 밝혔다.

이번 인사와 조직 개편은 경영환경 악화 극복을 위한 그룹 차원의 전략 기능 강화와 사업 구조 효율화에 중점을 뒀다는 게 그룹 측의 설명이다.

먼저 동국홀딩스는 동국제강 재경실장(CFO)을 맡고 있던 정순욱 상무를 전략실장으로 선임했다. 정순욱 상무는 철강사업 재무 운영 전반을 이끌어온 경험을 바탕으로 그룹 중장기 전략과 주요 과제 추진을 총괄하게 된다.

동국제강은 기획·재경·수출·인천공장 관리 부문에 4명의 임원을 신규 선임했다. 현장 중심 의사결정과 사업 실행력을 강화하는 데 집중했다.

동국씨엠은 글로벌 사업 확대 전략에 따라 영업실 산하 ‘글로벌영업담당’ 조직을 신설했다. 수출 판로 확대와 지속 가능한 수익기반 구축에 속도를 낼 계획이다.

인터지스는 동국제강 영업실장 최우일 전무를 부사장으로 선임했다. 최우일 부사장은 국내외 영업 활동을 통해 축적한 경험을 토대로 인터지스 항만·물류 사업 경쟁력 제고에 이바지할 것으로 기대된다.

동국시스템즈는 고객 중심 서비스 경쟁력을 높이고, 그룹 전체 IT·DX 역량을 체계적으로 강화하기 위해 IT인프라영업, DX솔루션, DX혁신본부로 조직을 재편했다.