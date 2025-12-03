뉴욕매거진 산하 ‘벌처’와 인터뷰서 솔직 답변 인상 깊은 영화엔 ‘원 배틀 애프터 어나더’ 꼽아

[헤럴드경제=나은정 기자] 박찬욱 감독이 윤석열 전 대통령의 비리 관련 유튜브 영상을 즐겨 본다고 밝혀 눈길이 쏠리고 있다.

박 감독은 1일(현지시간) 공개된 미국 뉴욕 매거진 산하 대중문화 매체 ‘벌쳐’와의 인터뷰에서 자주 시청하는 콘텐츠(Comfort show)를 묻는 질문에 “윤 전 대통령의 각종 비리 의혹 관련 유튜브 영상들”이라고 답했다. ‘Comfort show’란 위로나 스트레스 해소를 위해 반복적으로 보는 콘텐츠를 뜻한다.

이번 인터뷰는 뉴욕 매거진이 올해 문화·예술계에 큰 영향을 미친 인물 50명을 대상으로 ‘그들이 2025년에 보고, 읽고, 들은 것’을 조명하는 기획의 일환으로 진행됐다.

박 감독은 12·3 비상계엄을 비판하고, 윤 전 대통령 탄핵을 지지해 온 대표적인 영화계 인사 중 한 명이다. 그는 지난해 12월 7일 영화인 8007명과 함께 윤 전 대통령의 파면을 촉구하는 긴급 성명을 발표하면서 “아무리 영화적 상상력을 동원해도 망상에 그칠 법한 일이 현실에서 일어났다”며 “대한민국의 존립에 가장 위험한 존재는 윤석열”이라고 강도 높게 비판했다.

이후 MBC 탐사 프로그램 ‘스트레이트’와의 인터뷰에서 “탄핵 표결 전 한 명이라도 더 참여해 분위기를 만들어야 한다고 생각했다”고 성명을 낸 취지를 알렸다. 아울러 같은 달 14일 탄핵 촉구 집회 날에는 시민들을 응원한다며 한 빵집의 하루치 빵을 모두 구매해 화제가 됐다.

한편 박 감독은 인터뷰에서 올해 가장 깊은 인상을 준 영화로 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’를 꼽았다. 그는 “80년대 한국에서 대학을 다녔던 사람으로서 실패한 혁명가의 이야기가 깊은 울림을 줬다”고 밝혔다. 최고의 연기자로는 해당 작품의 주연 레오나르도 디캐프리오를 선택했다.

최고의 TV 시리즈로는 넷플릭스 4부작 드라마 ‘소년의 시간’을, 기억에 남는 공연으로는 피아니스트 조성진의 프랑스 작곡가 모리스 라벨 탄생 150주년 기념 리사이틀을 언급했다. 올해 손에서 놓기 어려웠던 책으로는 블라디미르 나보코프의 ‘창백한 불꽃’을 꼽았다.