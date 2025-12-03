후원금으로 연탄1만4000장·백미700㎏ 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연과 계열사 임직원들이 한파 주거 취약계층을 위한 연탄 나눔 봉사활동에 참여했다고 3일 밝혔다. 취약계층에 연탄과 백미를 지원하기 위해 대한적십자사 서울지사에 1600만원 상당의 후원금도 전달했다.

지난 2일 서울시 노원구 상계 3·4동 일대에서 진행된 ‘고려아연과 대한적십자사가 함께하는 2025 사랑의 연탄나눔’ 행사에는 김기준 고려아연 지속가능경영본부장(부사장), 박정인 대한적십자사 서울지사 북부봉사관장을 비롯해 고려아연과 계열사(서린정보기술·케이지트레이딩) 임직원, 적십자봉사원 등 관계자 70여명이 참여했다.

이날 행사에서는 고려아연 후원금 전달식이 먼저 진행됐다. 고려아연은 한파에 취약한 주거취약계층 이웃들이 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 후원금 1600만원 상당을 대한적십자사 서울지사에 전달했다. 적십자사 서울지사는 해당 후원금을 활용해 노원구 거주 취약계층 70세대에 연탄 1만4000장과 백미 700㎏을 지원한다.

이어 임직원들과 적십자 봉사원들은 길게 도열해 세대마다 연탄 200장을 전달했다.

김기준 고려아연 부사장은 “한파 속에서도 지역사회 취약계층 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 임직원들과 함께 손수 연탄과 백미를 나눌 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

박정인 대한적십자사 서울지사 북부봉사관장은 “이번 연탄 나눔은 단순한 물품 전달을 넘어, 지역 주민들과의 교감과 정서적 지지까지 담은 의미 있는 봉사였다”며 “고려아연 임직원들의 헌신적인 참여 덕분에 취약계층이 조금 더 따뜻하게 겨울을 날 수 있을 것”이라고 전했다.