12·3 계엄 1주년 기자회견

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 12·3 비상계엄 만 1년인 3일 “당시 여당 당대표로서 계엄을 미리 예방하지 못한 점에 대해 다시 한번 국민께 깊이 사과드린다”고 했다.

한 전 대표는 이날 오후 국회 내 국회도서관 앞 쪽문에서 기자회견을 열고 “그날 밤 우리 국민의힘의 공식적인 결단과 행동은 우리가 배출한 대통령이 한 비상계엄일지라도 앞장서서 막고 단호하게 국민 편에 서겠다는 것이었음을 기억해 주기를 바란다”며 이같이 말했다.

그는 “정말 안타까운 것은 이재명 (당시 더불어민주당) 대표에 대한 유죄 판결이 줄줄이 예정돼 있던 상황이었기 때문에 우리가 버텨 내기만 하면 새로운 국면이 열리는 상황이었다는 점”이라며 “그런 상황에서 누구도 이해할 수 없는 비상계엄은 모든 것을 망쳤다”고 지적했다.

또 “윤석열 전 대통령은 계엄으로 나라를 망쳤다면 이재명 대통령은 딱 계엄만 빼고 나쁜 짓을 다 해서 이 나라를 망치고 있다”며 “오늘을 대한민국 국민이 아니라 자기들만의 축제로 만들려고 하고 있다”고 말했다.

아울러 “상처 입은 보수 지지자들에게 약속드리고 말씀드린다. 우리가 정말 어렵게 온 힘으로 만든 정권이 허망하게 무너진 것이 고통스러울 것”이라며 “우리는 다시 일어설 수 있다. 반드시 그렇게 될 것”이라고 강조했다.

한 전 대표는 국민의힘 당무감사위원회가 한 전 대표 측 연루 의혹이 있는 ‘당원게시판 논란’ 조사를 시작한 데 대한 입장을 묻자 “미래로 가야 할 대단히 중요한 시기”라며 “퇴행이 아니라 미래로 가야 한다”고 답했다.

내년 6월 지방선거 역할론과 관련된 질문에는 “저는 국민의힘 정치인이고 국민의힘이 국민들의 사랑을 받고 정말로 국민의 도구와 힘이 되기 위해 존재하고 일하는 사람”이라며 “할 수 있는 모든 것을 다 하겠다”고 밝혔다.