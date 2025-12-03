[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국도로공사는 지난 2일 김천 본사에서 노·사가 함께 ‘2025 사랑의 김장 나눔 행사’를 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 김장 나눔은 함진규 사장 부임 이후 3년째 이어지고 있는 연말 사회공헌 활동으로 유좌목 노동조합 사무처장 등 250여 명의 임직원이 직접 참여했다. 또한 배낙호 김천시장과 나영민 김천시의회 의장, 이우청·최병근 경상북도의회 의원도 함께해 나눔의 의미를 더했다.

공사는 이번 행사를 통해 결손가정, 저소득층 등 지역 내 취약계층 200가구에 김장김치 2000kg, 쌀 4,000kg를 전달했으며, 이와 함께 공사 유휴부지 활용 임대수익 1200만원을 지역상생을 위해 김천 지역 사회복지시설 5개소에 기부했다.

함 사장은 “부임 이후 3년 동안 임직원들이 지속해 온 김장 나눔은 지역사회와 함께하겠다는 공사의 약속을 실천하는 활동”이라며 “앞으로도 지역과 따뜻함을 나누는 사회공헌 활동을 꾸준히 추진하겠다”고 말했다.

유 사무처장은 “어려운 이웃을 생각하는 마음은 노사가 같을 것”이라며 “노사가 함께하는 사회공헌 활동이 지역 사회에 큰 힘이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.